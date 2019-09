Zwei Spiele am Wenzelstein

In der Fußball-Kreisliga B1 finden am Sonntag, 29. September, zwei Spiele auf dem Kunstrasen am Wenzelstein statt. Türkgücü empfängt Dettingen, danach trifft der KSC Ehingen auf Öpfingen II. Die TSG Ehingen II tritt in Allmendingen an und der FC Schmiechtal spielt in Granheim.

TSV Türkgücü Ehingen – SG Dettingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die SG Dettingen hat in dieser Saison bisher wenig überzeugt. Daher ist Türkgücü am Sonntag Favorit.

TSV Allmendingen – TSG Ehingen II (Sonntag, 15 Uhr). - „In Allmendingen läuft es sicher anders“, sagte TSG-Trainer Mohsen Younis nach dem hohen Sieg gegen Herbertshofen. Der TSV Allmendingen wird sich sicher keine Blöße geben.

SV Granheim – FC Schmiechtal (Sonntag, 15 Uhr). - Mit Heimvorteil wird das Team von Trainer Michael Barth versuchen, seine Chance wahrzunehmen. Doch der FC Schmiechtal zählt zu den Meisterschaftsfavoriten und wird sicher auf Sieg spielen.

SSV Ehingen-Süd II – SV Niederhofen (Sonntag, 15 Uhr). - Nach dem Sieg im Pokalspiel am Donnerstag wird die Verbandsliga-Reserve am Sonntag drei Punkte einfahren wollen.

SV Herbertshofen – SG Altheim II (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften stehen bisher ohne Punkte am Tabellenende. Der Gastgeber hofft, am Sonntag zu seinen ersten Punkten zu kommen.

KSC Ehingen – SG Öpfingen II (Sonntag, 17 Uhr). - Der KSC Ehingen ist mit einem überraschenden Sieg in Kirchbierlingen in die Verbandsrunde gestartet. Nun will er zu Hause nachlegen.