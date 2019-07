Zwei Schmerzexperten für Ehingen

Zwei Pflegekräfte der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin im Alb-Donau Klinikum Ehingen haben sich in den vergangenen Monaten zu Schmerzexperten (Pain Nurse) ausbilden lassen: Gerhard Brenner, Anästhesiepfleger und Teamleiter für Anästhesie und Uwe Reif, Fachpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Sie haben alle drei möglichen Module basis, akut und chronisch absolviert und dadurch ihr Wissen und ihre Kompetenz im Umgang mit Schmerzpatienten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.

Schmerzen können pochen, stechen, quälen oder martern. Oft werden sie als bohrend, klopfend, drückend, pulsierend, kribbelnd oder auch stechend beschrieben. Alleine diese kurze Aufzählung an Verben und Adjektiven zeigt: Schmerzen spielen für uns Menschen eine wichtige Rolle. Und sie sind sehr verschieden und werden von jedem Menschen anders erlebt. Manche sind eher hart im Nehmen oder weniger schmerzempfindlich, während es bei anderen nur geringe Reize braucht, um sich vor Schmerzen zu krümmen. Bei aller Verschiedenheit haben sie aber eines gemein: Schmerzen sind ein Warnsignal unseres Körpers, das uns signalisiert „Hier stimmt etwas nicht!“

Auch im Krankenhaus spielen Schmerzen, aber auch die Angst vor Schmerzen eine große Rolle. Darauf haben sich die Kliniken längst eingestellt, bereits bei der Wahl der Narkose spielt die Reduzierung des Schmerzempfindens beim Aufwachen aus der Operation eine wichtige Rolle. Auch während des Krankenhausaufenthalts geht es immer wieder darum, Schmerzen zu reduzieren, wenn möglich auszuschalten. Dadurch können Patienten schneller wieder auf die Beine kommen. Aber nicht nur im Zusammenhang mit Operationen können Schmerzen auftreten, auch bei Erkrankungen der Organe oder Tumorerkrankungen spielen sie eine wichtige Rolle.

Für die beiden nun zu Schmerzexperten ausgebildeten Pflegekräfte des Alb-Donau Klinikums hat die ständige Fortbildung einen hohen Stellenwert. „Gerade im Aufwachraum und auf der Intensivstation ist es wichtig, immer am Puls der Zeit zu sein. Schmerzen spielen in unserem Alltag eine wichtige Rolle, und zu wissen, dass wir diesen Patienten nun noch besser helfen können, war alle Mühen der berufsbegleitenden Weiterbildung wert“, erklärt Gerhard Brenner. „Im Moment setzen wir dieses Wissen vor allem in unseren eigenen Arbeitsbereichen um, aber es ist geplant, dass wir Strukturen schaffen, die den Einsatz von Schmerzexperten im ganzen Haus ermöglichen“, so Uwe Reif. Er ergänzt: „Wobei es natürlich schon jetzt so ist, dass wir von Kollegen um Rat gefragt werden und dann natürlich helfen.“

Mit den beiden neuen Schmerzexperten verfügt das Alb-Donau Klinikum Ehingen nun über insgesamt drei Pain Nurses. „Es ist immer wieder wirklich schön zu sehen, mit wie viel Herzblut unsere Mitarbeiter im Pflege- und Funktionsdienst ihrer Arbeit nachgehen. Vielen nutzen neben den üblichen jährlichen Fortbildungen immer wieder die Möglichkeit, sich in neue Bereiche einzuarbeiten und ihr Wissen um neue Felder zu erweitern. Natürlich fördern wir dies als Arbeitgeber, aber funktionieren kann dies nur, wenn die Mitarbeiter es auch wollen. Aber genau das macht ja den Reiz der Pflegeberufe aus – hier sind so viele Spezialisierungen und Weiterbildungen möglich“, erklärt Tobias Schwetlik, Pflegedirektor für den Funktionsdienst.