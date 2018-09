Ohne Tore ist das Aufeinandertreffen in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem Tabellenzweiten SSV Ehingen-Süd und dem Dritten SKV Rutesheim zu Ende gegangen. Es war ein temporeiches Spiel mit etlichen Chancen für beide Mannschaften und zwei Nackenschlägen für die Heimelf: Timo Barwan und Kapitän Jan Deiss wurden wenige Minuten vor Abpfiff vom Platz gestellt.

Es war die 88. Minute, als Timo Barwan den Ball am eigenen Strafraum gewann, ihn sich in der Vorwärtsbewegung zu weit vorlegte und sofort zurückerobern wollte – mit gestreckten Beinen gegen Rutesheims Alexander Wellert, der hart getroffen zu Boden ging und dann auch ausgewechselt werden musste. Schiedsrichter Stefan Fimpel zeigte, nach kurzer Rücksprache mit seinem Assistenten, Barwan die Rote Karte. Was auf Kritik von Süd-Kapitän Deiss stieß, dessen Intervention bei Schieds- und Linienrichter mit Gelb-Rot beantwortet wurde. Damit war für zwei Kirchbierlinger innerhalb von einer Minute das Spiel vorbei.

Für SKV-Trainer Rolf Kramer war Barwans Aktion „eine klare Rote Karte. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen“. Michael Bochtler widersprach seinem Rutesheimer Kollegen nicht, er fand den Platzverweis „vertretbar“. Bochtler muss nun ein Spiel ohne Deiss und Barwan planen und auf den mit Rot bedachten Mittelfeldspieler wohl noch länger verzichten. „Das tut uns extrem weh“, so der SSV-Trainer, der sich nicht nur über die Platzverweise gegen seine Spieler ärgerte, sondern auch darüber, dass Rutesheims Torhüter Julian Bär für eine Handgreiflichkeit gegen Hannes Pöschl in der ersten Halbzeit mit Gelb zu glimpflich weggekommen sei. Vor allem aber störte sich Bochtler am verpassten Sieg. „Wir haben zwei Punkte liegen gelassen.“

Rolf Kramer räumte ein, dass Süd in der zweiten Halbzeit in Führung hätte gehen können. „Da hatten wir nicht mehr so den Zugriff aufs Spiel, waren zu hektisch und hatten zu viele Ballverluste“, so der Rutesheimer Trainer. Was die ersten 45 Minuten anging, sah Kramer jedoch „ein Chancenplus“ für seine Mannschaft. Aus Sicht von Bochtler waren die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. „Zur Pause hätte es 2:2 stehen können, beide hatten Chancen.“ Einen Tick näher am 1:0 waren vor der Pause die Gäste: In der 21. Minute verhinderte Süd-Verteidiger Stefan Hess im eigenen Strafraum den Querpass zu einem einschussbereiten Rutesheimer, lenkte den Ball aber an Gralla vorbei an den Innenpfosten.

Doch Süd hatte die Führung auch auf dem Fuß: Timo Barwan (10.) scheiterte ebenso an SKV-Keeper Bär wie später, nach feiner Vorarbeit von Hess, Semir Telalovic (27.). Häufiger für Gefahr sorgten bis zur Pause aber die Rutesheimer. Süd hatte vor allem mit den quirligen Patric Vaihinger, Salvatore Catanzano und Keven Müller Probleme, was Trainer Bochtler zur Halbzeit zu einem Doppelwechsel veranlasste.

Nach der Pause stand der Defensivverbund der Heimelf besser, Rutesheims Offensivspieler kamen nur noch selten zur Geltung. Chancen für die Gäste ergaben sich fast nur noch bei Standardsituationen. Anders der SSV, der schon kurz nach Wiederanpfiff eine dicke Chance zum 1:0 hatte – Bär wehrte den Versuch von Pöschl ab (47.). Der SKV-Schlussmann war drei Minuten später bei einem Kopfball von Deiss zur Stelle und in der 74. Minute rechtzeitig aus seinem Tor, ehe ein langer Ball bei Pöschl angekommen wäre (74.). „In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Chancen“, sagte Bochtler, der sich am Ende aber damit begnügen musste, dass seine Mannschaft ohne Gegentor geblieben war.

In den, mit Nachspielzeit, fünf Minuten nach den beiden Platzverweisen versuchte Rutesheim die Gunst des Augenblicks noch zum späten Siegtor zu nutzen, doch eine Chance ergab sich gegen nun komplett am und im eigenen Strafraum versammelte Kirchbierlinger nicht mehr. SKV-Trainer Kramer nahm es seinem Team nicht krumm, dass es die Überzahl nicht ausgenutzt hatte angesichts der Kürze der Zeit. Er war unterm Strich zufrieden mit dem Unentschieden. Kramer: „Für uns ist das 0:0 ein gutes Ergebnis gegen eine gute Mannschaft.“