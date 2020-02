Zwei Podestplätze für Stepanenko

Die zehnjährige Tennisspielerin Jana Stepanenko vom TC Ehingen hat bei Turnieren Podestplätze belegt. Beim 1. STS-Cup Jugendturnier in Waiblingen erreichte sie in der Altersklasse U12 das Halbfinale. Das Achtelfinale hatte Jana Stepanenko ohne Spielverlust gegen Luise Maier vom TC Waiblingen mit 6:0, 6:0 für sich entschieden, und auch im Viertelfinale hatte das TC-Toptalent keine Probleme: Stepanenko gab gegen Lorena Pöllmann vom TC Lehrensteinsfeld lediglich ein Spiel ab und siegte mit 6:1 und 6:0. Im Halbfinale musste sie sich der späteren Turniersiegerin Annabell Lücke (SV Böblingen) mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Somit erreichte Jana Stepanenko bei der ersten Auflage des STS-Cup-Jugendturniers den dritten Platz. Bereits Anfang Februar hatte das Ehinger Tennistalent den zweiten Platz beim in Murr ausgetragenen FLTA-Jugend-Trophy-Turnier 2020 in der Altersklasse U12 erreicht. Im Finale musste sich Jana Stepanenko der an Nummer eins gesetzten und ein Jahr älteren Turniersiegerin Gwendolyn Fede vom TC Mössingen geschlagen geben.