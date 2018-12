Zwei neue Torhüter für die TSG Ehingen

Der Fußball-Bezirksligist TSG Ehingen nimmt einen Wechsel im Tor vor. Philipp Steudle „steht uns aus beruflichen Gründen für die Rückrunde nur noch in Notfällen zur Verfügung“, teilt TSG-Abteilungsleiter Michael Schleicher mit. Der Bezirksliga-Zweite verpflichtete zwei neue Torhüter: Matthias Grab und Philipp Banks. Der verbands- und landesligaerfahrene Grab war zuletzt beim B-Ligisten SV Unterstadion, bei dem er nicht nur zwischen den Pfosten stand, sondern mit Andreas Neher auch das Spielertrainer-Duo bildete. Neher ist nach Angaben des SVU künftig allein für das Team verantwortlich.

Schon in der vergangenen Saison, als die TSG noch Landesligist war, hatte Philipp Steude nach der Winterpause berufsbedingt aussetzen müssen, nun wiederholt sich das Szenario. Der erfahrene Schlussmann teilte dem Verein mit, dass er auch in der Rückrunde der laufenden Bezirksliga-Saison ausfallen werde. „Wir bedauern das, weil Philipp einen großen Anteil daran hatte, dass wir zum Schluss vor der Winterpause richtig ins Rollen gekommen sind“, sagt Abteilungsleiter Schleicher. „Aber der Beruf geht vor.“

Nachdem vor der Saison Patrick Vonnier, der Steudle in der vergangenen Landesliga-Rückrunde ersetzt hatte, den Verein verlassen hatte und die TSG Ehingen bei den meisten Spielen der Bezirksliga-Vorrunde keinen zweiten Torhüter im Aufgebot hatte, bestand dringender Handlungsbedarf. Und der Verein hatte gleich zweimal Erfolg. „Nachdem wir mitbekommen hatten, dass Matthias Grab in Unterstadion aufhört, haben wir ihn kontaktiert“, so Schleicher. Da für die B-Ligisten die Winterpause früher begann, habe Grab noch ein paar Mal in Ehingen mittrainiert – offenbar passte es.

Der andere Neue ist Philipp Banks, der zuletzt beim bayerischen Kreisligisten SSV Neumünster-Unterschöneberg spielte, ein Praktikum in Ehingen absolviert und in der Region studieren will. Banks sei in der Jugend ein Jahr beim FC Augsburg und damals noch Feldspieler gewesen, ehe er umgeschult habe, so Schleicher. Mit dem jungen Banks (wird im Januar 21) und dem erfahrenen Grab sieht der TSG-Abteilungsleiter die Mannschaft für die Rückrunde „gut gerüstet“.

„Eine gute Herausforderung“

Der Wechsel zum Bezirksliga-Spitzenklub und Landesliga-Aufstiegsanwärter Ehingen „ist für mich noch einmal eine gute Herausforderung“, sagt Grab, der früher unter anderem für den FV Biberach (Verbands- und Landesliga) und den TSV Allmendingen (Bezirks- und Landesliga) aktiv war. Sein Abschied als Spielertrainer beim SV Unterstadion sei schon vor der Möglichkeit des Wechsels zur TSG Ehingen „beschlossene Sache“ gewesen, so Grab, der als Trennungsgrund vom Kreisligisten unterschiedliche sportliche Ansichten anführt.

„Mehrere kleine Faktoren“ hätten zum Ende der Zusammenarbeit geführt, sagte Joachim Britsch, Fußball-Abteilungsleiter des SV Unterstadion. Vor allem aber habe Grab nochmal eine neue Herausforderung gesucht und dies dem Verein frühzeitig signalisiert. Die Trainerfrage war beim SVU rasch beantwortet, vom bisherigen Duo bleibe Andreas Neher erhalten und werde die Mannschaft allein trainieren, so Britsch. Doch mit Grab ging nicht nur ein Trainer, sondern auch ein Torhüter und deshalb kehrt Sascha Schlegel zurück. Schlegel war in der Jugend beim SV Unterstadion und spielte bis vergangenen Sommer für den SV Oggelsbeuren, ehe er eine Pause einlegte. „Damit haben wir wieder zwei Torhüter“, so Britsch. „Mal sehen, wer die Nummer eins wird.“ Die Entscheidung fällt zwischen dem bisherigen Ersatztorwart Maximilian Fischer und Rückkehrer Sascha Schlegel.