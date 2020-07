Zwei neue Gesichter im Aufsichtsrat der Donau-Iller Bank

Eine Vertreterversammlung unter besonderen Voraussetzung hat die Donau-Iller Bank in diesem Jahr abgehalten und mit Wolfgang Schneider und Tobias Krohn wurden zwei neue Aufsichtsräte gewählt. Eine Dividende wird es dieses Jahr nicht geben.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Donau-Iller Bank ist die ordentliche Vertreterversammlung aufgrund der Corona-Pandemie nicht in einer Präsenzveranstaltung, sondern schriftlich abgehalten worden. Am Dienstagabend fand die offizielle Auszählung der abgegebenen Abstimmungsbögen unter notarieller Aufsicht von Notarin Daniela Frick in den Räumen der Bank statt.

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, erklärte Jost Grimm, Vorstandssprecher der Donau-Iller Bank bei der Auszählung. Die Bank war in enger Abstimmung mit dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband den außergewöhnlichen Weg mit einer schriftlichen Versammlung gegangen. Und das mit Erfolg, wie die Bank in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit insgesamt 398 gültigen abgegebenen Stimmen konnte eine Rekordteilnehmerzahl von rund 75 Prozent aller Vertreter verzeichnet werden.

Die Tagesordnungspunkte zur Beschlussfassung über die Bekanntgabe des Prüfungsberichtes und über die Ergebnisverwendung wurden mit einer Zustimmung von über 96 Prozent der abgegebenen Stimmen genehmigt.

Mit einer ebenfalls sehr hohen Zustimmung von über 99 Prozent haben die Vertreter dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Donau-Iller Bank die Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Neu im Aufsichtsrat

Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurde allen Kandidaten das Vertrauen mit über 85 Prozent der Stimmen ausgesprochen. Wieder gewählt wurde Aufsichtsratsmitglied Dieter Schmid aus Hüttisheim. Neu ins Gremium wählten die Vertreter Professor Tobias Krohn und Wolfgang Schneider.

Auch dem Vorschlag der Verwaltung, in diesem Jahr keine Dividende an die Mitglieder der Donau-Iller Bank auszuschütten und dafür einen Gewinnvortrag ins nächste Jahr einzustellen, folgten die Vertreter mit einer klaren Mehrheit von über 96 Prozent.

Nach rund zwei Stunden war die Auszählung beendet und Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Sigisbert Straub konnte die Beschlussfassung feststellen.