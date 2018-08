Zwei neue Bänke im Ehinger Stadtgebiet

Die Ehinger Stadtverwaltung hat in den vergangenen Tagen durch den städtischen Bauhof neue Bänke als Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet aufstellen lassen. Dabei hat eine Bank für etwas Verwunderung gesorgt.

Seit dieser Woche hängt am Treppenabgang „Auf der Hofstatt“ beim Tränkberg nicht nur ein Mülleimer, sondern auch eine Bank. Die Aussicht von dieser Sitzgelegenheit aus ist nicht prickelnd, zudem ist die Ecke meist strark verschmutzt und wird sogar von manchen zum Urinieren genutzt. Doch die Ehinger Stadtverwaltung hat die Bank nicht einfach so aufgestellt.

Unrat in der Ecke

„Wir wissen schon, dass in der Ecke immer viel Unrat liegt und dort öfters Jugendliche Schmutz hinterlassen. Genau deswegen haben wir nicht nur einen Mülleimer aufgehängt, sondern auch eine Bank aufgehängt. Wir versprechen uns davon, dass die Jugendlichen zu mehr Reinlichkeit erzogen werden“, erklärt Anna Draksimovic von der Stadt Ehingen. Deswegen habe der Bauhof Anfang dieser Woche die beiden Elemente dort installiert.

An der Ulmer Straße beim Friedhof in Ehingen lädt jetzt ein neues Bänkle direkt an der Bushaltestelle zum Verweilen ein. Der städtische Bauhof hat vergangene Woche das „Ehinger Modell“ hier fest installiert. Fahrgäste des ÖPNV haben es jetzt ab sofort leichter, sie können hier gemütlich auf ihren Stadtbus warten. Die Linien 301 und 308 fahren regelmäßig die Haltestelle „Friedhof“ an.