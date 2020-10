Zwei Motorradfahrer sind am Donnerstag in Ehingen und in Schelklingen alleinbeteiligt gestürzt. Gegen 17.30 Uhr war ein 56-Jähriger aus Richtung Ulm auf der B311 unterwegs. Beim Abbiegen in die Neue Steige stürzte er mit seiner Suzuki. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ins Rutschen geraten

In einer Kurve ins Rutschen und zu Fall geriet gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer zwischen Gundershofen und Hütten. Nach etwa 30 Metern kam der 21-Jährige mit seiner Kawasaki kurz vor dem Ortseingang zum Stillstand. Auch ihn brachte der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik.