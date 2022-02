Zwei Männer werden am Glombigen überfallen und bestohlen

In den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag kam es in Ehingen zu zwei Überfällen. Gegen 23.45 Uhr lief der 20-Jährige in einer Verbindungsgasse zwischen Haupt- und Lindenstraße. Dort wurde er von drei Unbekannten von hinten angegangen. Die schlugen auf ihn ein. Danach nahmen sie ihm seine Geldbörse ab und flüchteten.

Kurz nach 2 Uhr befanden sich fünf Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren am Ehinger Bahnhof. Dort wurden sie von vier Unbekannten angesprochen. Sie forderten wohl Bargeld. Daraufhin entwickelte sich ein Gerangel. Dabei erlitten drei Männer leichte Verletzungen. Dem 29-Jährigen wurde die Bauchtasche abgerissen. Damit flüchteten die vier Angreifer. In der Bauchtasche befand sich ein Handy. Das konnte der 29-Jährige orten. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei die Bauchtasche samt Inhalt dann auffinden.

Die Polizei fahndete nach den Unbekannten die blieben jedoch unentdeckt. Ersten Erkenntnissen könnte es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt haben. Die sollen etwa 175 bis 185cm groß und schlank gewesen sein. Vom Alter sollen sie um die 20 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet waren sie mit dunklen Hosen, dunklen Pullis und dunklen Schuhen. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können.