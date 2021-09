Zwei Männer prügeln aufeinander ein

zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Montag in Ehingen gekommen. Kurz nach 0.15 Uhr meldete eine Zeugin eine Auseinandersetzung in der Otto-Hahn-Straße.

In ein Krankenhaus

Ein 30-Jähriger und ein 42-Jähriger waren in Streit geraten. Der Streit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße, wo die beiden Männer aufeinander einschlugen. Der 42-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige war auch verletzt. Der lehnte eine Behandlung ab. Warum die beiden alkoholisierten Männer aufeinander los gingen ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.