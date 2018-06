Zwei Lehrerinnen verstärken das Kollegium der Kaufmännischen Schule

Schulleiter Karl Seifert begrüßte gestern zwei neue Kolleginnen an der Kaufmännischen Schule in Ehingen. Isabella Jerski aus Biberach und Yvonne Gärtner aus Uttenweiler verstärken ab Montag, das jüngste Kollegium im Regierungsbezirk Tübingen, wie Seifert bei der Vereidigung verriet. Jerski unterrichtet Deutsch und Englisch. Gärtner Betriebswirtschaftslehre und katholische Religion.

„Der Bedarf war da. Wir haben zwar keinen Kollegen verloren, allerdings sind zwei Kolleginnen in den Mutterschutz und deshalb freuen wir uns sehr über unsere neuen, jungen Kolleginnen“, sagte Seifert bei der kleinen Feierstunde. Yvonne Gärtner ist ein echtes Eigengewächs. Die Uttenweilerin wurde während ihrer Schulzeit von Schulleiter Karl Seifert unterrichtet, absolvierte ihr Referendariat in Ehingen und freut sich jetzt darauf selbst Teil des 61 köpfigen Kollegiums zu sein.

„Sie sind sicherlich etwas aufgeregt so kurz vor dem Schulstart, aber das geht mir nach den Sommerferien auch immer noch so", gab Seifert schmunzelnd zu.