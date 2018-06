Zwei Klavierschülerinnen in Lübeck ausgezeichnet

In den Pfingstferien fand der 55. Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Lübeck statt. Zu diesem Wettbewerb auf Bundesebene qualifiziert man sich durch jeweils erste Preise beim Regional- und Landeswettbewerb, die dieses Jahr in Ulm und Bietigheim-Bissingen stattgefunden hatten. Von den ursprünglich auf Regionalebene gestarteten 20000 Teilnehmern durften noch 2600 zum Bundeswettbewerb reisen.

Dies gelang von der Ehinger Musikschule dem Duo Annika Bosler und Jana Schenk in der Kategorie Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren. Ihr Programm, bestehend aus einem vierhändigen Stück und zwei Werken an zwei Klavieren, trugen die beiden am 23. Mai im Großen Saal der Musikhochschule in Lübeck vor. In ihrer Alterskategorie waren 34 Duos am Start. Annika und Jana gelang es, mit 20 von 25 Punkten einen dritten Bundespreis zu erreichen.

Hervorragend vorbereitet wurden die beiden von ihrer Klavierlehrerin Oxana Krut von der Ehinger Musikschule, die mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung bis zuletzt an den Feinheiten feilte.