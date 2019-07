Zwei Höhepunkte für lokale Triathleten

Mit über 20 Startern sind die Triathleten der TSG Ehingen am vergangenen Wochenende im Einsatz gewesen.

Auf allen Distanzen und in der Baden-Würrtembergischen Triathlon-Liga waren die Sportler aus Ehingen in Erbach vertreten. Weitere sechs Athleten waren beim Ironman Frankfurt am Start und durften dort bei extremen Temperaturen von 38 Grad gegen die Hitze kämpfen. Bei hochsommerlichen Temperaturen blieben die Funktionseinteiler nach dem Schwimmen nicht lange Nass. Ein paar Kilometer auf der Radstrecke reichten aus, um trocken das Radfahren und das anschließende Laufen in Angriff zu nehmen. Bei den acht Startern auf der Sprintdistanz mussten 500 Meter geschwommen, 20 Kilometer Rad gefahren und fünf Kilometer gelaufen werden. Bei den sechs Startern auf der olympischen Distanz waren es 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer radfahren und zehn Kilometer laufen. Hier konnten alle Ehinger ihre gesteckten Ziele erreichen und im Zielbereich miteinander feiern. Ein besonderer Dank geht an die befreundeten Triathleten des SV Sulmetingen, welche dem Denkinger-Logistik-Team Ehingen in der baden-württembergischen Landesliga-Süd mit zwei Startern ausgeholfen hat, da ein Großteil des Teams beim Ironman in Frankfurt als Starter oder Supporter unterwegs war. In der starken Liga konnte ein guter 17. Platz erreicht werden, was ohne die Unterstützung aus Sulmetingen nicht möglich gewesen wäre. Die sechs Starter beim Ironman Frankfurt mussten 3,8 Kilometer schwimmen, 185 Kilometer Rad fahren und 42,195 Kilometer Laufen. Als wären diese Distanzen nicht schon Herausforderung genug machten die Temperaturen von bis zu 38 Grad das Rennen zusätzlich unberechenbar für den Körper. Fünf der Sechs angereisten Ehinger konnten den Widrigkeiten trotzen und sich mit dem berühmten Satz „You are an Ironman“ im Zielbereich belohnen.