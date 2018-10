Zwei Freunde sterben: Wie mehrere Todesfälle sein Leben veränderten

Einen ganz besonderen Gast hat die Vorsitzende der Hospizgruppe Ehingen Ute Häußler ihren derzeitigen und zukünftigen Sterbebegleitern vorgestellt.

Michael Roth war einmal ein erfolgreicher Motorradrennfahrer, war 2006 deutscher Langstreckenmeister, heute leitet er eine Flüchtlingsunterkunft und arbeitet als Sterbe- und Trauerbegleiter. Über seinen steinigen Weg dorthin hat er in der Hospizgruppe berichtet. Als Kind und Jugendlicher war er viel in der Natur, liebte Vögel, Eidechsen und Schmetterlinge. Mit 16 Jahren kam das Motorrad, zuerst ein Moped, in sein Leben. Doch immer hatte es eine Affinität zum Tod gegeben, erzählte Roth.

Bester Kumpel tödlich verunglückt

Als sein bester Kumpel mit dem Motorrad tödlich verunglückte, gab er sich die Schuld. Roth fiel in ein tiefes Loch, hat zu viel getrunken, war zu schnell mit dem Motorrad unterwegs. Mit 20 Jahren wurde das Motorrad noch schneller. „Ich hatte immer einen sehr guten Schutzengel“, meinte Roth, „es gab für mich viele Möglichkeiten zu verunglücken, es war mir auch egal, ob etwas passierte“. Er studierte Geodäsie, arbeitete später auf dem Flurbereinigungsamt.

Über seine Erlebnisse sprach Michael Roth im Kolpinghaus. (Foto: SZ- kö)

Als Roth 24 Jahre alt war, hatte er sein zweites Schlüsselerlebnis, mit einem Freund wollte er den Traum vom Rennsport verwirklichen, „beim Rennen kann man nichts denken“, so Roth. Auch dieser Freund verunglückte tödlich. Und immer spielte bei Roth ein Schmetterling bei diesen Todesnachrichten eine Rolle.

Was da kam, war das tollste, was ich je erlebt habe“

Auch er selbst hatte einen schweren Unfall, fuhr aber trotz Verletzungen an der rechten Hand weiter. Ein Pfauenauge streifte ihn 2009 beim Rennen auf dem Lausitzring und ließ nicht von ihm ab. Ein anderer Kumpel verunglückte zur gleichen Zeit tödlich, dessen Mutter und Schwester hatten zur gleichen Zeit ihr Schmetterlingserlebnis. Seitdem schreibt Roth jeden Tag Gedichte, Wut und Hass in ihm lösten sich auf, er regte sich über nichts mehr auf.

Ein weiteres Schmetterlingserlebnis hatte Roth beim Tod seiner Oma. Zur gleichen Zeit bot das ambulante Kinderhospiz in Weingarten eine Ausbildung als Trauerbegleiter an. „Was da kam, war das tollste, was ich je erlebt habe“, sagt Roth. Hospizarbeit sei für ihn Fitness für die Seele. Jetzt hat er sich auf Kinder- und Jugendlichentrauerbegleitung spezialisiert. Beruflich wechselte er vom Flurbereinigungsamt in die Flüchtlingsunterkunft. „Es gibt nicht viele Sachen, die erfüllender sind“, meinte Roth. Motorrad fährt er gar nicht mehr.

