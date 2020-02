Zwei Erfolge für TSG-C-Jugend

Gleich zwei Punktspiele hat die Handball-C-Jugend der TSG Ehingen in den vergangenen Tagen bestritten. Am Donnerstagabend empfing das Team der Trainer Manuel Frielitz und Joe Freudigmann den TV Gerhausen II in der Längenfeldhalle. Schnell führte die Mannschaft mit vier Toren, baute den Vorsprung kontinuierlich aus und ging mit 15:5 in die Halbzeitpause. Konsequent setzten die Jungen auch in Durchgang zwei ihr Spiel fort und gewannen letztlich mit 26:11. Im zweiten Heimspiel der Woche setzten sich die C-Jugendlichen der TSG gegen den TSB Ravensburg II mit 33:20 durch. Bereits zur Halbzeit hatte Ehingen 17:10 geführt und ließ sich das Heft auch im zweiten Durchgang nicht aus der Hand nehmen. Hohe Aufmerksamkeit für Fehler im Spiel der gegnerischen Mannschaft und viele Tempogegenstöße führten zum Erfolg.