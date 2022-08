Buchhändlerinnen geben Lesetipps für Spätsommer bekannt

„Bei den Buchneuheiten geht es langsam Richtung Herbst“, sagt Ulrike Gauger von der Buchhandlung Osiander in Ehingen. Trotzdem findet sie in den Regalen der Buchhandlung noch einige Bücher, die eine Leseliste in den Sommerferien aufpeppen können.

So ein „Sommerroman zum Weglesen“, wie sie sagt, ist zum Beispiel das Buch „Susanna“ von Alex Capus. Der Autor zeichnet in seinem neunten Buch das Leben von Susanna Carolina Faesch nach, die sich als Malerin den Künstlernamen Carolina Weldon gab. Gelebt habe sie wirklich, nur der Roman erzähle eine fiktive Geschichte, sagt Gauger. Er handele von der Malerin, die in jungen Jahren mit ihrer Mutter nach Amerika übersiedelte, und beschreibt ihren Weg, bis sie sich schließlich aufmacht, um den Stammeshäuptling Sitting Bull zu besuchen.

„Dschinns“ ist für den Deutschen Buchpreis nominiert

Gerade erst erschienen sei der Roman „Dschinns“ von Fatma Aydemir, der für den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr nominiert ist, sagt Gaugers Kollegin Laura Behn. Auch der sei zu empfehlen. „Es ist ein super guter Familienroman“, sagt Behn. Es gehe um verschiedene Kulturen und das Leben dazwischen.

Auch das neue Buch von Andreas Eschbach „Freiheitsgeld“ ist gerade erst erschienen. Das ist sogar so frisch, dass es erst an diesem Freitag in der Buchhandlung angekommen ist. Deshalb hatten die beiden Buchhändlerinnen noch nicht die Möglichkeit, es zu lesen, wie sie sagen. Aber: „Alles, was ich von ihm gelesen habe, war immer gut“, sagt Gauger. Sein neuer Roman spielt in einer nicht allzu entfernten Zukunft, in der Maschinen die Arbeit der Menschen erledigen und diese Dank des „Freiheitsgeld“ genannten Grundeinkommens nicht mehr arbeiten müssen. Doch dann sterben Menschen und ein junger Polizist ermittelt.

Auch für Fans von Rothfuss und Kristoff ist etwas dabei

Für Fans von Fantasybüchern empfiehlt Behn „Der Schwarzzüngige Dieb“ von Christopher Buehlman. „Das ist vor allem für Fans von Patrick Rothfuss und Jay Kristoff etwas“, sagt sie. „Es ist unglaublich gute und unglaublich intelligente Fantasy.“ Die Ankündigung des Verlags spricht von einer „Welt voller Koboldkriegen, hirschgroßer Kampfraben und Meuchelmördern, die mit gefährlichen Tätowierungen töten“. „Wer was Seichtes sucht, kann auch gerne den neuen Nicholas Sparks lesen“, sagt Behn und zeigt auf „Im Traum bin ich bei dir“. „Wer so ein bisschen Kitsch braucht.“

Auch Bücher für Kinder sind dabei

Für Kinder empfiehlt Buchhändlerin Behn unter anderem das Buch „Sem und Mo im Land der Lindwürmer“ von Frida Nilsson. „Das ist Fantasy, aber nicht mit Drachen und so“, sagt sie über das Buch, das für Kinder ab zehn Jahren geeignet ist. Die Geschichte handelt von den beiden Waisenkindern Sem und Mo, die im Land der Lindwürmer landen und dort einige Abenteuer bestehen müssen. Eine schöne Geschichte, ist sich Behn sicher. „Und der Einband sieht einfach schön aus.“

Empfehlen kann sie auch ein paar Buchreihen für Kinder. Die beiden Reihen „Das geheime Leben der Tiere in der Savanne“ und „Das geheime Leben der Tiere im Wald“, die von vielen unterschiedlichen Autoren geschrieben werden, würden in schönen Geschichten die einzelnen Tiere in den Mittelpunkt stellen, sagt Behn. Für jüngere Kinder sei außerdem „Der kleine Drache Kokosnuss“ geeignet. „Wichtig zu wissen: Es gibt ein neues Buch“, sagt Behn. Das sei, genauso wie seine Vorgänger, auch gut zum Vorlesen geeignet.