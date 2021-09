Zwei Bezirksliga-Derbys im Pokal

In der dritten Runde des Pokalwettbewerbs im Fußballbezirk Donau kommt es in der Gruppe Ehingen/Riedlingen am Mittwoch, 8. September, zu sechs Begegnungen. Ein weiteres Spiel wird am Donnerstag, 9. September, ausgetragen, abgeschlossen wird diese Runde am Mittwoch, 22. September, mit dem Spiel, der TSG II.

SV Uttenweiler – TSG Ehingen (Mittwoch, 18.15 Uhr). – Die TSG Ehingen ist bisher in Punktespielen unbesiegt, der Gastgeber aber hat zu Hause gegen Schelklingen-Hausen gepatzt. Durch Spruchkammer-Entscheid sind die Gastgeber weiter gekommen. Die Ehinger werden einen starken Gegner antreffen.

Schwarz Weiß Donau I – SG Öpfingen (Mittwoch, 19 Uhr). – Die Gastgeber haben am Sonntag ihre Misserfolgsserie beendet und wollen nun im Pokal nachlegen. Die SG Öpfingen muss auf einige Stammspieler verzichten, doch die Gäste wollen dennoch einen gleichwertigen Gegner abgeben.

SV Ringingen – SV Dürmentingen (Mittwoch, 18.15 Uhr). – Der SV Ringingen ist bisher noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Es gilt jedoch, den Pokalsieg zu verteidigen. Gegen den SV Dürmentingen ist ein Sieg eingeplant.

TSV Allmendingen – FV Neufra (Mittwoch, 18.15 Uhr). – Der TSV Allmendingen ist sehr erfolgreich in die Verbandsrunde gestartet. Mit Bezirksligist FV Neufra steht ihm eine schwere Probe bevor.

SV Betzenweiler – FV Schelklingen-Hausen (Mittwoch, 18.15 Uhr). – Der SV Betzenweiler ist im Pokalwettbewerb als Favoritenschreck bekannt. Es muss sich zeigen, ob der Bezirksligist diese gefährliche Klippe erfolgreich umschiffen kann.

SG Griesingen – SGM Schmiechtal/Alb I (Mittwoch, 19 Uhr). – Beide Mannschaften haben am zurückliegenden Wochenende hohe Siege eingefahren. Es wird wohl ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften werden.

SG Öpfingen II – SF Kirchen (Donnerstag, 19 Uhr). – Die starke Öpfinger zweite Mannschaft hat sich mit einem Sieg gegen einen Bezirksligisten in die dritte Runde gerettet. Die SF Kirchen werden gut daran tun, ihren Gegner ernst zu nehmen.

Das Spiel TSG Ehingen II – SV Bad Buchau ist erst am Mittwoch, 22. September.