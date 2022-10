Zwei Autos prallen aufeinander

Zwei kaputte Autos und eine verletzte Person sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag bei Dächingen. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 34-Jährige mit einem Fiat in der Drei-Kreuz-Straße in Richtung B465. Dort bog sie nach links auf die B465 ab. Auf der B465 fuhr ein 23-Jähriger mit einem Opel.

Schwere Verletzungen

Der hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des Opel kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 12 000 Euro.