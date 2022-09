Zwei Autos krachen ineinander

Etwa 10 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Ehingen. Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Renault Espace von der Fischersteige in die Lindenstraße. Er bog nach links ab. Zu diesem Zeitpunkt war eine 23-Jährige mit ihrem Renault Clio in der Lindenstraße unterwegs.

Nicht mehr fahrbereit

Die fuhr in Richtung Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Der Clio wurde wohl von dem 60-Jährigen übersehen. Trotz eines Ausweichmanövers der 23-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 10 000 Euro.