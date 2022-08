Zwei Autos geraten bei Überholmanöver aneinander

Zwei beschädigte Autos sind das Ergebnis eines Überholmanövers. Gegen 21 Uhr befuhren am Freitag ein 29-Jähriger mit einem Teleskoplader, eine 76-Jährige mit ihrem Golf und eine 49-Jährige mit ihrem Polo die Bundesstraße von Ehingen Richtung Altsteußlingen.

Nach einem Waldstück überholt

Nach einem Waldstück begann die 49-Jährige damit, den Golf und den Teleskoplader zu überholen. Als die Golffahrerin auf Höhe der Polo-Lenkerin fuhr, setzte die 49-Jährige mit ihrem Polo ebenfalls zum Überholen an. Die beiden Autos der Frauen stießen hierbei gegeneinander. Der 29-Jährige bemerkte mit seinem Teleskoplader das Unfallgeschehen an seiner hinteren Seite und hielt vorsichtshalber an. Dadurch wurde der Teleskoplader ebenfalls noch durch den Golf beschädigt. Durch den Unfallhergang kam es zu einem Gesamtschaden von 2500 Euro Schaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die 76-jährige Golffahrerin sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.