Zwei A-Ligisten ziehen den Kürzeren

Nicht deralle am Sonntag am Fußball-Bezirkspokalwettbewerb beteiligten A-Ligisten haben die zweite Runde überstanden. Die neugebildete Spielgemeinschaft SSV Emerkingen/SSV Ehingen-Süd II hatte einen guten Einstand. Auch der SV Unterstadion war gegen einen A-Kreisligisten erfolgreich.

FC Schmiechtal – SG Griesingen 1:2 (1:0). - Der FC Schmiechtal legte gleich richtig los und ging durch Philipp Kannemann in der zehnten Minute in Führung. Doch am Ende hatte die SG Griesingen nicht unverdient die Nase vorne. Torschützen bei den Gästen waren Peter Gobs (75.) und Alexander Höß (85.).

SV Unterstadion – FC Schelklingen/Alb 2:0 (1:0). - Die Gäste spielten ohne einige Leistungsträger, so dass Unterstadion zu einem verdienten Sieg kam. Julian Forster brachte den Gastgeber schon in der 7. Minute in Führung. Das 2:0 in der 52. Minute resultierte aus einem Eigentor.

SV Betzenweiler – FC Marchtal 5:0 (3:0). - Der Gastgeber dominierte und erzielte gegen den künftigen Kreisliga-A-Konkurrenten auch einen deutlichen Sieg. Tore: 1:0 Timo Werkmann (4., FE), 2:0, 3:0 Biniam Afterari (26., 32.), 4:0. 5:0 Rainer Neubrand (56., 60.).

SGM Emerkingen/Ehingen-Süd II – SG Ersingen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Julian Hauler (18.), 2:0 Yannick Geisinger (28.), 2:1 Jonas Wanner (84.). - Die Spielgemeinschaft ist schon gut eingespielt. Sie überraschte den A-Ligisten in der ersten Halbzeit und führte zur Pause verdient. Erst sechs Minuten vor Spielende verkürzte Jonas Wanner für die Gäste. Im zweiten Durchgang hatte die SG Ersingen zwar spielerische Vorteile, doch sie konnte das Spiel nicht mehr drehen.

TSV Türkgücü Ehingen – SGM Oggelshausen 3:0 (gewertet). - Laut Aussage von Türkgücü-Trainer Recep Metin ist die Spielgemeinschaft nicht angetreten.

SF Kirchen – SV Dürmentingen 6:7 n. E. (2:2, 1:0). - Die SF Kirchen führten zwar mit 1:0 und 2:1, konnten den möglichen Sieg aber nicht ins Ziel retten. Torfolge: 1:0 Niklas Baier (2., Kopfball), 1:1 Raphael Buck (76.), 2:1 Thomas Mang (87.), 2:2 Raphael Buck (90.).

Die zweite Bezirkspokalrunde der Gruppe Ehingen/Riedlingen wird am Dienstag mit einem Spiel und am Mittwoch mit sieben Begegnungen fortgesetzt. Ein weiteres Spiel folgt am Donnerstag.