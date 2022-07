Zwei 19-Jährige prallen zusammen

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntag in Ehingen. Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Audi vom Bahnhof in die Pfisterstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Fiat-Fahrers. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel außer Betrieb. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15 000 Euro.

Hauptursache von Unfällen

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.