Zwölf Teams für die Endrunde

Nach dem SV Granheim in den vergangenen beiden Jahren hat sich 2019 erneut ein Team aus dem Raum Ehingen für die Endrunde der Hallenfußballmeisterschaft der Frauen qualifiziert. Die SG Altheim sicherte sich mit dem dritten Platz beim heimischen Vorrundenturnier in der Längenfeldhalle die Fahrkarte zum Finalturnier am 10. Februar in Heilbronn-Frankenbach (die SZ berichtete). Doch nicht nur in Ehingen ging es um den Einzug in die Endrunde, gespielt wurde auch in Talheim, Urbach und Hopfau. In Talheim setzten sich der Verbandsligist TSV Münchingen, der Oberliga-Tabellenführer VfB Obertürkheim und der Regionalligist TSV Crailsheim durch, in Urbach belegten der SV Hegnach (Oberliga), der TV Jebenhausen (Landesliga) und Regionenliga-Spitzenreiter Normannia Gmünd durch, in Hopfau kamen der TSV Frommern (Verbandsliga), der TV Derendingen (Oberliga) und die SpVgg Berneck-Zwerenberg (Landesliga) weiter. In Ehingen qualifizierten sich neben dem Landesligisten Altheim bekanntlich der SV Jungingen (Verbandsliga) und der TSV Tettnang (Oberliga).