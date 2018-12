Zwölf Teams beim Glocker-Turnier

Die Fußballabteilung der TSG Ehingen richtet am Samstag, 5. Januar, ab 11 Uhr in der neuen JVG-Halle in Ehingen ihr Hans-Glocker-Turnier 2019 aus. Zwölf Mannschaften nehmen teil, die zunächst in zwei Gruppen spielen. Gastgeber TSG Ehingen ist mit drei Mannschaften vertreten, der klassenhöchste Verein ist der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd, der als Titelverteidiger antritt. Außerdem dabei: der Bezirksligist SG Altheim, der Kreisliga-A-Spitzenreiter SG Öpfingen, der A-Ligist SF Kirchen sowie die B-Kreisligisten SV Niederhofen, KSC Ehingen, SG Dettingen, TSV Allmendingen und FC Schmiechtal.