Polizisten in Schutzausrüstung, Absperrbänder und eine Blutlache: Für Aufsehen hat am Dienstagabend ein größerer Polizeieinsatz in Bad Buchau gesorgt. Nach einer Messerattacke hatte die Polizei einen 39-Jährigen festgenommen.

Ausgangspunkt der Schlägerei scheint nach SZ-Informationen der Bereich beim Rewe-Markt in der Schussenrieder Straße gewesen zu sein. Nach den bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei trafen der 39-Jahre alte Beschuldigte und ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag, bereits kurz nach ...