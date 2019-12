Zur Halbzeit bleiben ein paar Wünsche offen

Zwischen 14 und 17 Spiele haben die vier Fußball-Bezirksligisten aus dem Raum Ehingen zur Winterpause in ihrer Bilanz stehen. Eines steht jedoch so gut wie fest: Der TSV Riedlingen ist bisher meilenweit der Konkurrenz enteilt und dürfte auf dem Weg zur Meisterschaft kaum mehr aufzuhalten sein. Die TSG Ehingen kann sich wohl nur noch Hoffnungen auf Platz zwei machen, Aufsteiger SG Öpfingen hat bisher angenehm überrascht. Schwarz Weiss Donau, das Team der Spielgemeinschaft TSG Rottenacker und VfL Munderkingen, hat sich nach durchwachsenem Start nun im Mittelfeld platziert, während die SG Altheim zur Saisonmitte knapp vor der Abstiegszone liegt.

TSG Ehingen (3. Platz, 17 Spiele, 32 Punkte). „Durch die Niederlagen in den letzten drei Spielen vor der Winterpause haben wir unsere gute Ausgangslage kaputtgemacht“, sagt der Sportliche Leiter und TSG-Spieler Marco Wasner. Dennoch habe man noch alle Chancen auf Relegationsplatz zwei. Nach der Winterpause hofft man, dass Marc Steudle, Daniel Topolovac, Dominik Gemeinder und Simon Müller wieder einsatzbereit sind. Die TSG Ehingen habe viele junge Spieler integriert und sei mit Trainer Volkmar Hackbarth auf einem guten Weg, so Wasner. Es war für Hackbarth allerdings nicht leicht, während der laufenden Verbandsrunde in Ehingen einzusteigen. Er werde auch weiterhin seine Art bei der TSG einbringen. „Das Erreichen von Platz zwei ist für uns realistisch, Platz eins wird der TSV Riedlingen nicht mehr hergeben. Wir hatten vor Beginn der Verbandsrunde nicht damit gerechnet, dass der TSV Riedlingen so dominant auftreten würde“, so Marco Wasner.

SG Öpfingen (7., 14 Spiele, 22 Punkte). Aufsteiger SG Öpfingen war bisher die Überraschung. Der achte Tabellenplatz täuscht, weil Öpfingen die bisher wenigsten Spiele aller Bezirksligisten ausgetragen hat. Deshalb findet bereits am 29. Februar vor Wiederbeginn der Rückrunde das erste Nachholspiel gegen den FV Neufra statt. „Hätte uns vor der Verbandsrunde jemand gesagt, dass wir uns so gut in die Bezirksliga integrieren, dann wären wir klar zufrieden gewesen“, sagt SG-Abteilungsleiter und Torhüter Steffen Lehmann. Highlights waren ohne Zweifel das 9:1 beim FV Altheim und das 8:1 gegen den SV Langenenslingen. Damals habe man jeweils gute Tage erwischt, so Lehmann. Als negativ sieht er die Niederlagen gegen Bad Buchau und Schwarz Weiß Donau. Allerdings sei einige Male auch Glück dabei gewesen. Das 4:0 zum Rundenstart gegen Altshausen habe gleich für ein Aha-Erlebnis gesorgt, sagt Lehmann. „Wir sind absolut zufrieden und wollen in der Rückrunde die starke Vorrunde bestätigen.“ Nach der Winterpause erhofft man sich in Öpfingen, dass sowohl Robin Stoß als auch Hansjörg Nothacker wieder einsatzfähig sind. In Öpfingen verfügt man über einen breiten Kader und hat Zugänge aus der eigenen Jugend. Hochkarätige Gegner werden in der Vorbereitung gegen den Aufsteiger antreten, unter anderen der SSV Ehingen-Süd. Die SG Öpfingen wird an den Hallenturnieren in Allmendingen und Ringingen teilnehmen. Trainingsbeginn ist am 29. Januar.

SGM SW Rottenacker/Munderkingen (8., 17 Spiele, 21 Punkte). Die neue Spielgemeinschaft Schwarz Weiss Donau hat ihr erstes Halbjahr hinter sich. „Wir sind kurios gestartet und uns fehlte einige Male das Spielglück“, blickt Trainer Timm Walter auf den Beginn einer Vorrunde mit Höhen und Tiefen zurück. Doch nach einem Saisonstart mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen in den ersten fünf Spielen und dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz ist Walter inzwischen mit dem Erreichten zufrieden. Die Fusion sei voll gelungen und es seien inzwischen neue Freundschaften entstanden. „Die aktuelle Bilanz stimmt“, so Timm Walter. Mit 21 Punkten aus 17 Spielen ist Schwarz Weiss Donau im Tabellenmittelfeld. Man wolle sich aber weiter von den unteren Plätzen lösen und noch einige Plätze gutmachen, so Timm Walter. Personell wird sich die Situation entspannen. Jannik Sachpazidis, Michael Lämmle, Tim Grözinger kommen wieder zurück. Die SGM wird insgesamt fünf Vorbereitungsspiele bestreiten, aber an keinem Hallenturnier teilnehmen. Trainingsbeginn ist am 31. Januar.

SG Altheim (13., 15 Spiele, 15 Punkte). Die SG Altheim hat erst 15 Spiele in dieser Saison absolviert, was das Tabellenbild etwas beeinflusst. Trainer Martin Blankenhorn wurde während seines Ski-Urlaubs erreicht, was ihn nicht daran hinderte, der „Schwäbischen Zeitung“ Rede und Antwort zu stehen. „Ich bin nicht ganz zufrieden, besonders auch damit, dass wir alle drei Derbys verloren haben. Zuvor hatten wir eine gute Phase mit drei Siegen in Folge“, so Martin Blankenhorn. Die bisher erreichten 15 Punkte sind alles andere als ein Ruhekissen für die Mannschaft, nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz. Doch bei der SG Altheim kommt Johannes Rech im Februar von seinem Auslandssemester zurück, Peter Leicht ist auf dem Weg der Erholung und der Einsatz von Daniel Eberhardt ist wieder möglich. Mit dieser Verstärkung sollte am Ende ein Platz im gesicherten Mittelfeld möglich sein. Außer der Teilnahme an den Hallenturnieren in Allmendingen und Ringingen sind vier Vorbereitungsspiele vorgesehen. Trainingsbeginn ist am 31. Januar.