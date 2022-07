Zum Konzert der Band „Landfunk“ nach Tirol

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Dämonengruppe Ehingen pflegt seit vielen Jahren eine enge Freundschaft mit der österreichischen Band „Landfunk Tirol“. Die drei Jungs kommen jedes Jahr nach Ehingen, um dort auf dem Werkstattfest der Dämonen zu spielen. Nun haben die Dämonen den sprichwörtlichen Spieß umgedreht und sind mit rund 40 Leuten zu einem Konzert der Jungs nach Pertisau am Achensee zwischen dem Karwendelgebirge und den Brandenberger Alpen gefahren.

Dort angekommen, wurden sie von den drei Musikern herzlich empfangen. Nach einer Wanderung stieg dann am Abend das große Fest der Jungs in einem Festzelt. Eingeheizt haben an diesem Abend nicht nur die Jungs von Landfunk Tirol, sondern auch die Band „Läts Fetz“ aus dem Ötztal und die österreichische Newcomerin Natalie Holzner. Wie es sich für Gäste gehört, haben die Dämonen als Ausdruck der Freundschaft natürlich auch Gastgeschenke mitgebracht, neben drei Flaschen Muckör gab es auch drei Magnumflaschen Berg-Bier aus der Bierkulturstadt Ehingen.