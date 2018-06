Zum Jahresabschluss haushoher Favorit

Ein letzter Aufgalopp, dann ist Weihnachtspause: Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen stehen vor ihrem letzten Spiel des Jahres 2015. Am Samstagabend um 20 Uhr empfangen die Schützlinge von Trainer Werner Pointinger die HSG Langenargen-Tettnang. Der Tabellendritte, auf Tuchfühlung zum Spitzenduo, gegen den Tabellenletzten – auf dem Papier ist das eine klare Sache: Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine Überraschung. Coach Pointinger sagt auch ganz klar: „Für uns ist das ein Pflichtsieg.“

Pointinger kennt den Gegner allerdings nicht. „Die Mannschaft hatte in der Sommerpause viele Zu- und Abgänge.“ Also bleiben der TSG die nackten Fakten als Anhaltspunkte – und die sind ernüchternd: ein einziger Sieg aus neun Partien, mit 211 geworfenen Toren die mit Abstand schlechteste Offensive – und in Biberach setzte es jüngst sogar eine 21:41-Abfuhr. Langenargen-Tettnangs Trainer Heino Stieger war nach der Partie – besonders wegen des 5:19-Halbzeitstands – stinksauer auf seine Schützlinge. „Wie die Lämmer zur Schlachtbank“ hätten sich die tragen lassen, schimpfte Stieger.

Während Langenargen-Tettnang tief im Abstiegssumpf steckt, orientiert sich die TSG in der Tabelle nach ganz oben. „Wir sind aktuell schon voll im Soll“, sagt Trainer Pointinger. „Gewinnen wir am Samstag, beenden wir das Jahr mit 17:5 Punkten. Und obendrein haben wir die schweren Auswärtsspiele in Lustenau und Weingarten schon hinter uns, beide müssen in der Rückrunde bei uns antreten.“ Das lässt die Ehinger frohlocken, denn daheim läuft es bislang rund: Fünf Siege aus fünf Spielen stehen zu Buche, zuletzt wurde Vöhringen II mit 27:19 deklassiert.

Personell kann Pointinger am Samstag allerdings nicht aus dem Vollem schöpfen: Allzweckwaffe Philipp Drenovak, seit Wochen in bestechender Form, lernt für seine Meisterprüfung im Bereich Installations- und Heizungsbau. Torwart Daniel Geyer ist weiterhin verletzt, „und Ivan Neymann ist auf einer Hochzeit“, berichtet Pointinger. Dennoch: „Wir haben zuletzt beim Punktgewinn in Bregenz schon gemerkt, dass uns eine etwas offensivere Taktik, eine aggressivere Gangart liegt. Das werden wir gegen Langenargen-Tettnang fortsetzen.“

Noch ohne Einsätze nach der Rückkehr zu seinem Heimatverein ist bei der TSG Patrick Vögtlin. Der Rückraumspieler war im Sommer vom TV Gerhausen gekommen, musste aber wegen Knieproblemen lange pausieren. „Am Mittwoch hat er jetzt wieder erste Schritte im Training gemacht“, sagt Pointinger. „Wenns gut läuft, kann er beim zweiten Spiel im Jahr 2016 Ende Januar auflaufen“, freut sich der Trainer auf einen Quasi-Neuzugang.