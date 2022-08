Zum Frauenfrühstück geht’s in Drechselwerkstatt

Die Frauenfrühstücksreihe startet nach der Sommerpause neu mit einem ganz besonderen Thema: Gerhard Steeb ist in Ehingen weithin bekannt. Vor allem durch seine Leidenschaft, das Dechseln. Seit 35 Jahren arbeitet Steeb mit den verschiedensten Hölzern und formt daraus wahre Kunstwerke. Die Teilnehmerinnen des Frauenfrühstück erfahren und sehen wie er drechselt, formt, schleift und poliert. Das Frauenfrühstück findet in der Drechselwerkstatt der Volkshochschule in der Edith-Stein-Schule in Ehingen-Kirchbierlingen, Volkersheimer Straße 10, statt. Parkplätze sind bei der Schule genügend vorhanden. Beginn ist um 9.30 Uhr. Teilnehmerinnen zahlen fünf Euro.