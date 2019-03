Zum Endsport der Fasnet: Narren holen sich himmlischen Segen

Wenn sich unter das Glockengeläut der Kirche das der Narrenschellen mischt, dann feiern die Narren Heilige Messe. Bevor sie zum Endspurt mit dem Umzug in Munderkingen starten, haben sie sich in der Liebfrauenkirche den himmlischen Segen geholt. Mit Bannerträgern und Messdienern im Häs zog Stadtpfarrer Harald Gehrig in die Kirche ein.

„Ihr Mucka und Mate, ihr Masken im Kleidle, ihr Kügele und Hexen, ihr Narren und Gscheidle. In Eh`gna hier unten, im Himmel dort oben, den gütigen Vater, den wollen wir loben“, sang die Gemeinde.

Fasnet ist nicht meins, ich bin froh, wenn wieder Aschermittwoch ist, die Fasnet kommt über uns wie ein Unwetter. Kirchgängerin, die sich über die Hästräger aufregt

Zu Beginn der Messe begrüßten Hexen eine Kirchgängerin, die sich über die Hästräger aufregte „Fasnet ist nicht meins, ich bin froh, wenn wieder Aschermittwoch ist, die Fasnet kommt über uns wie ein Unwetter“, räsonierte sie. „Wir Hexen freuen uns darauf und sind am Aschermittwoch etwas traurig“, entgegneten die Wilden Weiber ihr.

Den Kirchenchor hatte Kirchenmusikdirektor Volker Linz mit sangesfreudigen lustigen Christen per Aufruf zu einem Narrenchörle aufgepeppt.

Seine Predigt hielt Gehrig wie immer bei der Narrenmesse in Versform und flocht die ereignisreichen letzten Monate dabei ein. „Ich will mal sehen wie flexibel die da unten sind, hat sich der Heilige St. Blasius kurz vor Weihnachten gedacht und den Putz von der Decke fallen lassen“, sagte Gehrig, man könne noch froh sein, dass ihm das nicht vor dem Fernsehgottesdienst zu Fronleichnam eingefallen ist. Es könnte auch sein, dass viele in der Gemeinde das neue Pfarrbüro zu sehr im Blick hatten und die Ministranten dabei einen möglichen Pool und weniger den Heiligen selbst.

„Aber vielleicht hat der Blasius gar nichts damit zu tun, vielleicht waren es die schrägen Weisen des Organisten, vielleicht aber war es auch ein Muckenspritzerracheakt, weil jetzt mehr Leute in die Lieblingskirche der Muckenspritzer zum Beten kommen. Das habt ihr Muckenspritzer schon geschickt gemacht“ erkannte der Pfarrer an. Dem Muckenspritzer mit seinen 160 Jahren gab es mit auf den Weg, „wenn du alter Sack in St. Franziskus einziehst, gib fein acht, dass du nicht anstatt einer Bettpfanne bei Nacht nicht die vom Pfannemate nimmst“.

Narrensamen spricht Fürbitte

Beim St. Blasius entschuldigte sich Gehrig für die Verdächtigung, „die Muckenspritzer waren es“. Die kleinen Hästräger sprachen die Fürbitten „lasst uns vor Entscheidungen innehalten und nachdenken“ lautete die der Múckenspritzer. Büttel baten um Gerechtigkeit im Alltag, die Matebuben um großzügiges Teilen mit denen, denen es nicht so gut geht wie uns. Die Dämonen sagte „Lass uns zupacken, wenn andere in Schwierigkeiten sind“. „Lasst uns gut mit unserer Umwelt umgehen“ baten die Hexen, die Kügele baten um Freude auch außerhalb der Fasnet. Zum Vaterunser holte Gehrig die ganze kleine Narrenschar in den Altarraum. Fasnetsmäßig angepasst sangen die Narren „Lobet den Herren, ihr eitlen Jecken und Narren, lobet den Einzigen, dem ohne Maske wir nahen“

Scheckübergabe:

Vor der Liebfrauenkirche haben die Muckenspritzer eine Gedenktafel an die Ereignisse von 1859 anbringen lassen, die Teil der Stadtgeschichte sind. Die Tafel war teurer als geplant. Nun hat Wolfgang Rothenbacher Organisator der Ausstellung Haus, Heim Garten und selbst seit vielen Jahren Muckenspritzer anstatt einer Verlosung nach der Ausstellung die dafür vorgesehenen 1000 Euro zwei gemeinnützigen Zwecken der Stadt gespendet. Nach der Messe hat er Oberbürgermeister Alexander Baumann einen Scheck über 500 Euro für die Tafel überreicht. Den anderen Teil soll später das geplante Hospiz bekommen.

Die Muckenspritzer freuen sich über die Spende.