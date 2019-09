Zum Auftakt gibt es Tanz und Musik in der Lindenhalle

Die CDU-Kreistagsfraktion geht offenbar davon aus, dass das Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten entweder komplett oder teilweise schließt. Zumindest bereiten sich die Christdemokraten innerlich darauf vor, dass die Oberschwabenklinik (OSK) einen Teil der 7500 Patienten aus Weingarten an ihren drei Standorten in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee übernehmen muss.

Die CDU als größte Kreistagsfraktion sei bereit, die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen und die finanziellen Mittel für eine neuerliche Erweiterung des ...