Zukunftsroman mit Horrorvisionen auf Ehinger Bühne

Beklommen, betroffen und doch zufrieden, heute im Hier und Jetzt zu leben – so sahen die Mienen der Zuschauer aus bei der Aufführung „Schöne neue Welt“ nach einem Roman von Aldous Huxley in der Ehinger Lindenhalle. Der Roman gehört mit George Orwells „1984“ zu den herausragendsten Zukunftsromanen des 20. Jahrhunderts. Das Landestheater Tübingen hat die Bühnenfassung von Robert Koall für seine Aufführung gewählt.

Man befindet sich im Jahre 2540, also 632 Jahre, nachdem Ford sein T-Modell auf den Markt gebracht hatte, das zum meistverkauften Auto der Welt wurde. Henry Ford stand auch Pate für einen der Protagonisten, gespielt von Rolf Kindermann. So haben die Namen aller Figuren einen Bezug zur Geschichte wie Helmhotlz Watson (Heiner Koch), Bernard Marx (Daniel Holzberg), Benito Hoover (Robin Walter Dörnemann) oder Lenina Crowne (Mattea Cavic).

In ihrer schönen neuen Welt sind alle glücklich, jeder hat nach Kaste eine vorbestimmte Aufgabe. Liebe, Familie, Kultur wurden als Unglücksbringer ausgerottet, es gibt die Staatsdroge Soma, ein jeder trägt ein Armband mit den nötigen Kapseln. Krankheiten sind überwunden, Sex wird schrankenlos ausgelebt und dient allein der körperlichen Befriedigung, Kinder werden künstlich gezeugt und in Kulturen wie Gemüse aufgezogen, einen Bezug zu den anderen Mitgliedern der schönen neuen Welt gibt es für sie nicht. Alle, Männer und Frauen, tragen die gleichen Kleider, Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind nur angedeutet. Hat man das 60. Lebensjahr erreicht, wird der Mensch sanft entsorgt.

Mit einem Zaun abgetrennt

Nur die Hauptfigur John Savage (Jürgen Herold) gehört nicht zu dieser schönen neuen Welt, er ist von seiner Mutter Linda (Susanne Weckerle) in der äußeren Zone geboren worden und von seinem Vater Henry Foster auf natürlichem Wege dort gezeugt, obwohl der behauptet, nie in diesem schrecklichen Land gewesen zu sein. Die Bindung an die Mutter ist intensiv, Johns einzige Lektüre sind Shakespeares Werke, aus denen er immer wieder zitiert. An Shakespeare erinnert auch die Anordnung des Bühnenbildes mit mehreren Ebenen. John lebt in einem mit Zaun abgetrennten Raum in seiner eigenen Welt. „Tragödien entspringen nur einer instabilen Gesellschaft, unsere Gesellschaft ist stabil. Jeder ist glücklich“, finden die Bewohner der schönen neuen Welt. John entgegnet ihnen: „Wissenschaft und Kunst sind ein ziemlich hoher Preis für eure Welt“. Bernard und Lenina haben John und seine Mutter in ihre Welt geholt, wo John sehr bald zum Alphatier wird. Er verliebt sich in Lenina, sie sich in ihn, aber kann mit seinen Gefühlen nichts anfangen, will sie auf das Körperliche reduzieren und sagt das auch sehr drastisch. Er beschimpft sie wie bei Shakespeare als „Metze“, flieht in seine Welt, in der es noch Bücher und Gemüse gibt.

Fast zwei Stunden vermitteln die Schauspieler der Landesbühne Tübingen, wie eine schöne neue Welt nach Huxley sein könnte, auch wenn das Publikum in so einer Welt nicht leben wollte, es gab dankbaren Applaus für eine große schauspielerische Leistung.