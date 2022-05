Zugverkehr in der Region von Bauarbeiten beeinträchtigt

Die DB Regio Baden-Württemberg informiert über eine bevorstehende Baumaßnahme im Großraum Ulm über die Pfingstfeiertage. Bei einigen Zügen kommt es deshalb zu Fahrplanänderungen und einem Ersatzverkehr mit Bussen.

Der Zeitraum der Bauarbeiten erstreckt sich von Freitag, 3. Juni. 21 Uhr, bis Dienstag, 7. Juni um 5 Uhr.

Ersatzhaltestellen auf Südbahnstrecke

Ersatzverkehr mit Bussen gibt es bei den Zügen der Linie IRE 3, RE5, RS21 (Südbahn) auf den Strecken Ulm Hbf – Laupheim West ohne Halt; Ulm Hbf – Laupheim West mit Halt in Erbach; Ulm Hbf – Laupheim Stadt mit Halt in Ulm-Donautal und Erbach. Folgende Ersatzhaltestellen sind vorgesehen: Ulm Hbf ZOB Ost Bussteig H; Ulm Grimmelfingen Haltepunkt Donautal; Erbach Bahnhof; Laupheim Westbahnhof; Laupheim ZOB/Stadtbahnhof.

Ersatzverkehr mit Bussen gibt es auch bei den Zügen der Linie RE 55, RS 3 (Donaubahn) auf den Strecken: Ulm Hbf – Herrlingen ohne Halt; Ulm Hbf – Herrlingen mit Halt in Ulm Söflingen und in Blaustein. Folgende Ersatzhaltestellen wird es geben: Ulm Hbf ZOB Ost Bussteig H; Ulm Söflingen Blautal-Center; Blaustein ZOB; Herrlingen Bahnhof. Nur am 7. Juni von 5 bis 6 Uhr gibt es zudem einen Ersatzverkehr mit Bussen für die Halte in Ehingen und Allmendingen.

Ersatzverkehr mit Bussen gibt es ebenso bei den Zügen der IRE/RE 50, RS 5, RS 51 (Brenzbahn): Ulm Hbf – Langenau mit Halt in Thalfingen; Ulm Hbf – Langenau mit Halt in Ulm Ost, Thalfingen, Oberelchingen und Unterelchingen. Diese Ersatzhaltestellen sind vorgesehen: Ulm Hbf ZOB Ost Bussteig H; Ulm Ost Wielandstraße; Thalfingen Ortsmitte; Oberelchingen Bahnhof; Unterelchingen Bahnhof; Langenau Bahnhof.

Keine Fahrradmitnahme möglich

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich. Für eine bequeme Reise können Fahrräder an zahlreichen Fahrradverleihstationen jeweils vor Ort angemietet werden, teilt DB Regio mit. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist Mobilitätspartner der Deutschen Bahn. Auf www.adfc-radtourismus.de finden sich Routen und Tipps sowie Standorte von Mietstationen für Fahrräder oder E-Bikes entlang der Strecken.