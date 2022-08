Zugverkehr auf Brenz- und Donaubahn weiter eingeschränkt

Die bisherigen Einschränkungen im Zugverkehr der SWEG auf Brenz- und Donaubahn, die montags bis freitags bis zunächst bis 19. August gelten, müssen um zwei Tage verlängert werden. Sie gelten identisch in der nächsten Woche am Montag und Dienstag, 22. und 23. August. Dies teilte die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH am Donnerstag mit. Grund für die Einschränkungen im SWEG-Zugverkehr seien nach wie vor andauernde Störungen an der Schieneninfrastruktur, vor allem im Bahnhof Unterelchingen. Detaillierte Informationen sowie die Ersatzfahrpläne finden sich wie bisher auf der Website www.sweg.de in der Rubrik „Fahrplan & Netz“ und dort unter „Verkehrsmeldungen“. Die SWEG plant, von Mittwoch, 24. August, an wieder nach dem regulären Normalfahrplan zu fahren. Dennoch könne es aufgrund von Langsamfahrstellen zu kleineren Einschränkungen und Ausfällen kommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Fahrgäste sollten sich daher über die digitale Fahrplanauskünfte (wie www.bahn.de, www.bwegt.de) aktuelle Informationen über geplante Fahrten einholen.