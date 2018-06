Zugang bei Schelklingen-Hausen

Auch der Fußball-Bezirksligist FV Schelklingen-Hausen hat am Donnerstag, 25. Januar, mit dem Training begonnen. Der FV hat mit Jan Beran vom TSV Blaubeuren einen Zugang zu verzeichnen. Allerdings dürfte Alexander Viehl bis zum Ende der Verbandsrunde ausfallen. Trainer Jens Kannemann hofft, dass bis zum Rundenbeginn alle bisher Verletzten wieder einsatzfähig sind.

Der FV Schelklingen-Hausen hat vier Vorbereitungsspiele eingeplant. Start ist am Samstag, 3. Februar, gegen den FV Asch-Sonderbuch (in Jungingen). In Neufra ist am 11. Februar das Spiel gegen den TSV Seißen. Außerdem sind Spiele gegen den SV Herbertshofen am 15. Februar und gegen den TSV Blaubeuren am 17. Februar.

Der Schelklinger Liga-Konkurrent TSG Rottenacker war am vergangenen Wochenende beim „Winter-Cup“ auf dem Kunstrasenplatz in Weingarten. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen SV Weingarten gab es am Samstag ein 1:4 gegen SV Kreßbronn. Am Sonntag ging das Spiel gegen den FC Blaubeuren knapp mit 3:4 verloren und im letzten Spiel gegen Landesligist FV Ravensburg gab es ein 0:2. Laut Aussage von TSG-Trainer Timm Walter waren es sehr gelungene Testspiele auf gutem Niveau. Jedes Spiel dauerte 60 Minuten. (ai)