Dieter Blum ist während seiner gesamten Fußballer- und Trainer-Laufbahn immer der Region Ehingen treu geblieben. Im Alter von zehn Jahren war er 1960 zur Fußballjugend der TSG Ehingen gekommen. „Von der C-Jugend bis zur A-Jugend habe ich bei der TSG die ganze Jugend durchlaufen“, sagt Dieter Blum, der im Gries in Ehingen wohnt.

Blum begann beim damaligen Jugendleiter Paul Keuenhof, der dieses Amt bei der TSG Ehingen sechs Jahre lang innehatte. Dessen Nachfolger wurde Willi Braig, der mit Gründung und Austragung der Internationalen Jugendturniere jeweils an Pfingsten für fußballerische Höhepunkte in Ehingen sorgte.

„TSG hatte damals eine starke A-Jugend“

„Die TSG hatte damals eine starke A-Jugend. Ich spielte zusammen unter anderen mit Bruno Braungardt, Edmund Kuhn, Karlheinz Hofmann. Max Hellwig, Werner Czichon, Hans Jörg und Kurt Jüngel“, erinnert sich Dieter Blum. In seinem letzten A-Jugendjahr wurde Dieter Blum in der Winterpause für die erste Mannschaft freigemacht. Jetzt spielte er zusammen mit Wilfried Gennrich, Anton Schlecker, Peter Ehrmann, Wolfgang Kochanek, Manfred Kiem, Gerhard Handschell. Um nur einige zu nennen.

Etabliert in der 2. Amateurliga

Die TSG Ehingen war seit 1963 eine etablierte Mannschaft in der 2. Amateurliga/Landesliga. Dieter Blum und Gerhard Handschell gaben in dieser Zeit auch erstmals eine Ehinger Stadionzeitung heraus. Es war auch die Zeit, als die Sponsoren Hans Glocker, Willi Ruedel, Roland Renn und Josef Gessler die Ehinger TSG-Fußballer tatkräftig und finanziell unterstützten.

Sieg im Entscheidungsspiel

In der Saison 1975/76 erwarb Dieter Blum den Trainer-Schein und wechselte als Spielertrainer zu den Sportfreunden Kirchen. Zweimal spielte der A-Kreisligist um die Meisterschaft und scheiterte nur knapp. Zunächst hörte Blum 1983 als Spielertrainer der SF Kirchen auf. Doch in der Rückrunde 1985 übernahm er erneut das Training bei den Sportfreunden, führte sie in das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft (es gab damals noch keine Relegation). Nach dem Final-Sieg in Munderkingen sind die SF Kirchen in die Bezirksliga aufgestiegen, in der sie dann einige Jahre erfolgreich spielten.

Im Vorstand der SF Kirchen

Im Jahre 1986 übernahm Dieter Blum den Vorsitz im Vorstand der SF Kirchen, den er bis 2008 innehatte. In dieser Zeit hat er auch regelmäßig Jugendmannschaften des Vereins trainiert. Heute noch spielt Dieter Blum in der Tennismannschaft der SF Kirchen aktiv. Regelmäßig besucht er die Heimspiele in Kirchen. Doch er erinnert sich auch seiner Wurzeln, interessiert sich und freut sich über Erfolge der TSG Ehingen.

Sohn Markus Blum ist fußballerisch in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Er glänzte während seiner aktiven Zeit als Torjäger der Sportfreunde Kirchen. Heute ist Markus Blum Gymnasiallehrer in Ulm.

Fit halten mit Radfahren und Tennis

Was den Beruf betrifft, war Dieter Blum fast fünf Jahrzehnte Angestellter der Sparkasse Ehingen. Er leitete in dieser Zeit viele Jahre lang die Zweigstelle Wenzelstein. Der 70-Jährige erfreut sich bester Gesundheit und hält sich mit Radfahren und Tennis fit.