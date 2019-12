Zu viele kranke Hebammen: Ehinger Kreißsaal geschlossen

Im Alb-Donau Klinikum Ehingen ist der Kreißsaal derzeit geschlossen. Grund dafür ist ein ungewöhnlich hoher Krankheitsausfall im Hebammenbereich. Rund zwei Drittel der Hebammen der Frauenklinik sind akut erkrankt, so dass eine 24-Stunden-Präsenz im Kreißsaal nicht mehr gewährleistet werden kann.

Auch wenn alles versucht wurde, eine Schließung zu verhindern, ist das bei einem so starken Personalausfall nicht möglich. Der Kreißsaal in Ehingen wurde am Wochenende von der Notfallversorgung abgemeldet, so dass der Rettungsdienst Schwangere in umliegende Kliniken brachte.

„Aktuell gehen wir davon aus, dass der Kreißsaal ab Dienstag, 17. Dezember, spätestens aber am Mittwoch 18. Dezember, wieder den regulären Betrieb aufnimmt“, teilt die Klinik mit.