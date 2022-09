Zu spät aufgewacht

Pünktlich zum Spielbeginn herrschte bestes Fussballwetter, doch nach Spielende standen die Ehinger Spieler dennoch wie begossene Pudel auf dem Platz.

Der Start war spektakulär, denn nach wenigen Sekunden forderten die Ostracher einen Elfmeter und im direkten Gegenzug die Ehinger für ihre Mannschaft, nach vermeintlichem Foulspiel an Fabian Heitele. Beide Mal zeigte der Schiedsrichter jedoch nicht auf den Punkt. Ehingen erspielte sich in den ersten 15 Minuten durchaus ein Übergewicht. In der 13. Minute konnte Valentin Gombold die präzise Flanke von Elias Madarac per Kopf nicht verwerten. Kurz darauf die erste gefährliche Ostracher Szene. Ein abgewehrter Ball landete beim Ostracher Kapitän Andreas Zimmermann, dessen Schuss aus 18 Metern der junge Keeper Markus Sauter glänzend parierte. In der 20. Minute wartete die Ehinger Abwehr vergeblich auf den Abseitspfiff des Schiedsrichters. Dieser blieb jedoch aus, und so lief Rene Zimmermann allein auf Sauter zu und ließ diesem keine Chance. Wenige Minuten später konnte sich Sauter wieder auszeichnen, als er im Eins -gegen-eins, Sieger gegen Guglielmo blieb. Kurz darauf jedoch das 0:2. Ein umstrittener Freistoß für Ostrach, den Ehingen für sich reklamierte, wurde schnell und lang diagonal auf Rene Zimmermann gespielt. Ehingens Abwehr war nicht im Bilde, und so konnte Zimmermann in der 27. Minute sein zweites Tor erzielen. Ehingens Angriffsbemühungen waren durchaus vorhanden, aber unpräzise und nicht gefährlich. Ganz anders Ostrach. In der 30. Minute konnte sich Serdar Yazici durchsetzen, dessen Hereingabe bei Andreas Zimmermann landete, wieder klärte Sauter glänzend. In der 37. Minute die nächste Dusche. Als Yazici den Ball in den freien Raum hinter die hoch aufgerückte Ehinger Abwehr spielte, wähnte diese Rene Zimmermann im Abseits, der auch kurz zum Ball antrat. Doch aus dem Hintergrund kam Guglielmo eingelaufen, der völlig frei vor Sauter cool zum 0:3 einschieben konnte. Eine Halbzeit zum Vergessen.

Zur zweiten Halbzeit brachte Trainer Celik mit Luca Barta und Andreas Buslaev für Kastriot Jashari und Thierno Diallo zwei neue Kräfte. Doch schon zwei Minuten später stand plötzlich Andreas Zimmermann allein vor Ehingens Sauter, dessen Foulspiel der Schiedsrichter außerhalb des Strafraumes verlegte und Sauter die rote Karte gab. Ehingen wechselte Torspieler Vonnier für Kai Engelhardt ein, und die Zuschauer befürchteten Böses. Doch es kam anders. Nach einer Ecke von David Janusz und einer schönen Ablage von Barta gelang Valentin Gombold in der 54. Minute der Anschluss. Ehingen kämpfte sich ins Spiel zurück. Eine prima Vorlage von Janusz verfehlte Buslaev knapp. Und in der 63. Minute bekam Elias Madarac aus gut 25 Metern den Ball und ließ Ostrachs Keeper mit einem sehenswerten Schuss keine Chance. Ehingen arbeitete jetzt mit viel Leidenschaft und langen Bällen. Ein schöner Schuss von Kapitän Julian Guther in der 68. Minute ging am langen Pfosten vorbei. Eine Flanke von Madarac landete in der 83. Minute bei Gombold, dessen Schuss in letzter Sekunde noch geblockt werden konnte.

Doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Es blieb bei einer unnötigen Niederlage, die mit einer normalen ersten Halbzeit durchaus hätte vermieden werden können. Marko Wasner sah in der Nachspielzeit zu allem Überfluss auch noch die gelb-rote Karte und wird in Ravensburg fehlen.

Ostrachs Trainer Alexander Fischer sagte nach dem Spiel: „Das war ein richtig dreckiger Sieg. Die erste Halbzeit war ordentlich, aber in der zweiten Halbzeit müssen wir es in Überzahl besser ausspielen. Das war leider unterirdisch.“

Heimtrainer Taner Celik wirkte sichtlich geknickt nach der Niederlage: „Wir wollten heute drei Punkte einfahren. Doch leider haben wir eine komplette Halbzeit gebraucht, um überhaupt aufzuwachen. Dass wir es besser können, haben wir im zweiten Durchgang bewiesen. Auch die nötigen Chancen zum Ausgleich hatten wir. Leider sind wir nicht in der Lage, unsere Leistung über ein komplettes Spiel abzuliefern. Dazu haben wir auch immer wieder Situationen drin, wo wir einfach nicht wach sind, wie beispielsweise vor dem 0:2.“