Ziel der Blockbusters: ungeschlagen bleiben

Der letzte Spieltag der Mixed-Volleyballsaison wird am kommenden Wochenende ausgetragen. Die Blockbusters müssen bereits am Samstag, 17. März, in Dornstadt ran (Spieltagsbeginn: 15 Uhr). Dort geht es gegen den TSV Beimerstetten und die SF Dornstadt. Für die bereits als Meister feststehenden Blockbusters geht es zwar um nichts mehr, doch nach Worten von Spielführer Bastian Dannecker will man Spannung dennoch hoch halten. Die TSG Ehingen dagegen kämpft am Sonntag, 18. März, bei ihrem Spieltag in Illerkirchberg noch um Platz zwei (Beginn: 14 Uhr).

„Wir wollen die Saison seriös zu Ende spielen und natürlich auch die letzten Spiele gewinnen“, sagt Blockbusters-Kapitän Bastian Dannecker. „Außerdem ist es doch ein schönes Ziel, eine Saison ungeschlagen bestritten zu haben.“ Mit der Meisterschaft im Rücken können die Blockbusters befreit aufspielen. „Es sind alle Mann an Bord und wir haben keinen Druck mehr. So können wir die letzten beiden Spiele einfach genießen“, so Dannecker. Beide Partien gingen in der Vorrunde mit jeweils 2:0 an die Blockbusters, die auch dieses Mal der klare Favorit sind.

Deutlich mehr Spannung wird am Sonntag beim Spieltag der TSG Ehingen vorherrschen, denn schließlich geht es an diesem Tag um Platz zwei. Die TSG trifft in Illerkirchberg auf den KSV Unterkirchberg und den TSV Langenau. Beide Hinrundenspiele entschied die TSG für sich. Für das Team um Spielführer Frank Schrade gilt das Motto „verlieren verboten“, denn mit Langenau wartet der direkte Konkurrent um Platz zwei auf einen Ausrutscher. „Aufgrund der Tabellensituation wird es ein sehr spannender Spieltag. Wir wollen den zweiten Platz behalten, darum müssen wir eine konzentrierte und vor allem konstante Leistung zeigen“, sagt Schrade. In den vergangenen Spielen kam es immer wieder vor, dass sich die TSG Unkonzentriertheiten leistete. Dies gilt es diesmal zu vermeiden, um es sich nicht noch schwerer zu machen.

Kapitäne sind sich einig

„Es wäre doch ein sehr schönes Bild, wenn sich beide Mannschaften aus Ehingen am Saisonende an der Spitze der Tabelle befinden würden“, sind sich die Spielführer der Blockbusters und der TSG einig.