Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr streifte ein Lkw-Fahrer in der Hopfenhausstraße in Ehingen einen VW-Bus und fuhr anschließend davon. Dank Zeugen gelang es der Polizei, den Fahrer zu ermitteln. Er war bereits auf dem Weg nach Österreich. Die Polizei rief ihn kurzerhand an, worauf der Lkw-Fahrer zur Unfallstelle zurückkehrte.