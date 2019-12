Zeitreise mit Fackeln und Nachtwächter

Franz Romer und Nachtwächter Josef Mantz führten am Montag 40 Teilnehmer durch das weihnachtlich erleuchtete Ehingen. Garniert mit Geschichten aus längst vergangenen Tagen blickte Romer hinter die Fassaden vieler Häuser. Der Rundgang nahm auf dem Marktplatz seinen Anfang, deckte Hauptstraße und Schwanengasse ab und lief über den Glockenplatz und den Schmiechgraben in die Bahnhofstraße.

Der als solcher stilecht ausgestattete Nachtwächter Josef Mantz blies auf dem Marktplatz als Startsignal in sein Horn. „Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen, Rathausuhr hat sechs geschlagen, wir gehen in die Stadt, mal seh’n was Franz zu erzählen hat.“ Mit diesen Worten übergab er an den Vorsitzenden der Museumsgesellschaft Franz Romer, der das trockene Wetter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nutzte, um 90 Minuten hinter die Kulissen der weihnachtlich beleuchteten Oberstadt zu schauen. Josef Schwertfeger nahm sukzessive die abgebrannten Fackeln in Empfang, die für einige Zeit ein mittelalterliches Gefühl vermittelten. „Der Nachtwächter war insbesondere für die Brandwache zuständig“, so Romer.

Romer erläuterte zunächst den Begriff der „Großen Kreisstadt“ Ehingen. „Wir haben Befugnisse, die ansonsten nur ein Landratsamt hat, wie zum Beispiel ein Bauamt.“ Im Jahr 1230 wurde Ehingen von den Grafen von Berg gegründet. Die Burg sei abgerissen, zuvor habe es an nicht mehr bekannter Stelle ein Alemannendorf gegeben. „Der Markt, die breite Hauptstraße, ein Bürgermeister mit Gemeinderat und Amtmann, Stadtmauern und Freie Bürger im Gegensatz zu Leibeigenen kennzeichneten die Stadt.“ Romer verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Häuser in der Hauptstraße höher sind als in den Nebenstraßen und zeigte anhand der Schwanengasse 28 die ursprüngliche Höhe der Häuser der Nebenstraßen.

Haus der Landesstände

Das Amtsgericht sei früher das Haus der österreichischen Landstände gewesen, jeder sei in seinen Stand hineingeboren, der Aufstieg sei schwierig gewesen. Am Gerichtsgebäude ist der österreichische Doppeladler der k.u.k.-Monarchie als Erinnerung sichtbar. Romer sprach über den Stadtbrand von 1749, der im heutigen Haus „Witt Weiden“ von einem unvorsichtigen Gehilfen eines seinerzeit dort eingekehrten österreichischen Generals ausgelöst worden war. Häufig sei das Fachwerk hinter Putz verschwunden, so Romer, der das Hohe Haus in der Schwanengasse als prächtiges Beispiel erhaltener Fachwerkkunst präsentierte. Es habe bis zum Verkauf in der Säkularisierung dem Kloster Marchtal gehört. Die Auskragungen hatten statische Gründe und sorgten nach oben für zusätzlichen Wohnraum. Das Best Western sei auf der alten Stadtmauer gebaut, wobei es eine innere und äußere gegeben habe, „Zwinger“ habe der Zwischenraum geheißen. Teile sind an einigen Stellen der Stadt noch sichtbar. Von Süd nach Nord habe das Kerngebiet gerade einmal 300 Meter betragen. 1806 sei Ehingen württembergisch geworden. Das heutige Landratsamt war einst ein barockes Ritterhaus, später Oberamtssitz. Der BUND habe durch ein künstliches Storchennest dafür gesorgt, dass der Kamin des Gebäudes weiterhin als solcher nutzbar ist. Vor der Rats-Apotheke zeigte Romer das restliche Fundament des 1881 abgebrochenen Nikolaustors.

Über den Glockenplatz und das ehemalige Ulmer Tor führte Romer in den Schmiechgraben. Vorbei ging’s am nach Westen blickenden Löwen, einem Kriegerdenkmal. Unterhalb des Konvikts erläuterte Romer den Groggentaler, der aus einem krückenförmigen Altarm entsprungen sei. Die Städtische Galerie sei im 16. Jahrhundert entstanden und das ehemalige Zementwerk 1925 insolvent geworden, was eine Katastrophe bedeutete, welche durch den Bau der Zellstoff kompensiert wurde. Über den Tränkberg, einen ehemaligen Schlittenberg, ging’s in die Bahnhofstraße, die erst vor 150 Jahren im Zusammenhang mit der Errichtung des Bahnhofs entstanden ist. Hier zeigte Romer die Grenze des Stadtbrands von 1749 und versprach im nächsten Jahr mit einer anderen Tour wieder durch Ehingen zu führen.