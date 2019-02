Die Freude war groß und noch größer die Erleichterung beim Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring nach dem ungefährdeten Heimsieg gegen Aufsteiger Schalke 04. Es war, im 21. Spiel der Hauptrunde, der zwölfte Saisonsieg für die Steeples, die sich sportlich damit wohl ein weiteres ProA-Jahr gesichert haben. Rechnerisch ist zwar die Abstiegszone noch nicht ganz außer Reichweite, doch da müsste schon sehr viel zusammenkommen, damit Ehingen Urspring noch auf einen der letzten beiden Tabellenplätze zurückfällt. Trainer Domenik Reinboth geht davon aus, dass die Steeples einen Haken hinter das Saisonziel setzen können. „Mit zwölf Siegen dürften wir jetzt mit dem Abstiegskampf wohl nichts mehr zu tun haben“, so Reinboth.

Für Ehingen Urspring ist das Erreichen des gesteckten Ziels so früh in der Saison ungewohnt – in den vergangenen beiden Jahren nach der Rückkehr in die ProA mussten die Steeples bis zum Schluss zittern. Oder sogar länger. Vor einem Jahr hatte das Team Ehingen Urspring durch die Heimniederlage am letzten Spieltag gegen Hanau sportlich das Ziel verfehlt und blieb nur aufgrund des späteren Rückzugs der Rheinstars Köln in der zweithöchsten Spielklasse. Ein Jahr davor, im Frühjahr 2017, gelang der Nichtabstieg aus eigener Kraft durch einen Sieg über Kirchheim am vorletzten Spieltag. Nun, 2018/19, bleiben sogar noch weitere neun Hauptrundenspiele, um an die bisher zwölf Siege in dieser Saison noch ein paar weitere zu hängen. Zeit für neue Ziele also.

Anders als für die Steeples, bei denen nun die Kür beginnt, die womöglich in die Play-offs führt, sind die am Sonntag in der JVG-Halle unterlegenen Basketballer des FC Schalke 04 noch längst nicht aus dem Gröbsten heraus. Im Gegenteil: Die vierte Niederlage in Folge vergrößert die Abstiegssorgen der Gelsenkirchener. Trainer Raphael Wilder versuchte dem 76:88 gegen Ehingen Urspring zwar hoffnungsvolle Seiten abzugewinnen – „Für uns hat nur wenig gefehlt. Vor allem die Dreierquote war entscheidend. Wir treffen nur zwölf Prozent, Ehingen dagegen 50 Prozent. Dazu war Kevin Yebo sehr stark, auch von außen. Seine Dreier haben uns dann gebrochen. Mit ein paar Dreiern mehr von uns, hätten wir das Spiel kippen können“ – doch unterm Strich musste aber auch Wilder einräumen: „Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, wir könnten das Spiel gewinnen.“

Die Aufgaben für den Aufsteiger werden nicht kleiner, am nächsten Spieltag trifft Schalke auf die Tigers Tübingen, die ihrer guten Vorstellung und dem Sieg gegen die Steeples am vorvergangenen Wochenende einen weiteren Coup folgen ließen: ein 101:89 bei Phoenix Hagen. Es war der zweite Sieg im dritten Spiel des langjährigen BBL-Klubs unter dem neuen Trainer Georg Kämpf, der den in die Nähe der Abstiegszone abgerutschten Tigers offenbar die Krallen geschärft hat. „Es war eine wahnsinnige Leistung der Raubkatzen. Sie haben enorm physisch gespielt und hart gekämpft“, zollte Hagens Trainer Chris Harris dem Gegner ein dickes Lob.

Noch mehr Aufsehen als der Sieg der Tübinger in Hagen erregte allerdings das Ergebnis der Gladiators Trier gegen Hanau, bis dato Schlusslicht der Liga. Mit 95:55 triumphierten die Südhessen beim Play-off-Kandidaten Trier. Als „Sensationssieg“ beschrieben die White Wings ihren Erfolg, dem eine starke Leistung zugrunde lag. „Das war unser bestes Spiel in dieser Saison“, sagte Cheftrainer Simon Cote, an dem die Hanauer trotz schwacher Ausbeute in dieser Saison immer festhielten. Zwei Gründe nannte Cote für den Sieg in Trier: „Zum einen haben wir sehr hart gespielt, zum anderen haben wir über den kompletten Spielverlauf als Mannschaft zusammengespielt, sowohl in der Offense als auch in der Defense.“ So wolle man auftreten, sagte Cote. „Und so können wir auch gewinnen.“ Ob das Spiel der Wendepunkt war für die White Wings wird sich zeigen. Am kommenden Wochenende treffen sie auf die Steeples, die gewarnt sind.

Während die Hanauer bis auf zwei Punkte an Schalke 04 und damit an den ersten Nichtabstiegsplatz herangerückt sind, bewegen sich die Nordlichter Rostock und Hamburg in ganz anderen Gefilden. Im Nordderby gelang Hamburg bei den Rostock Seawolves ein 74:68-Sieg, durch den die Towers an Heidelberg und Rostock vorbei wieder auf Rang zwei gerückt sind. Matchwinner der Hamburger war aus Sicht von Trainer Mike Taylor der frühere Steeples-Profi Justin Raffington, der zwölf Punkte und sieben Rebounds verbuchte. Auf fünf Punkte und zwei Rebounds kam Max Montana bei seinem ersten Einsatz für Hamburg. Der 22-Jährige wechselte kurz vor Ende der Transferperiode Ende Januar vom BBL-Klub Gießen zu den Towers und soll mit dazu beitragen, dass Hamburg nicht nur die Play-offs erreicht, sondern in der Meisterrunde auch möglichst weit kommt.