Zeichnungen zu Ereignissen in Chemnitz

Ab Sonntag zeigt Jo Winter in der Städtischen Galerie Ehingen seine Skulpturen und Zeichnungen. Pflanzliche Urformen werden zu Symbolen, Hausformen zu Metaphern. Europa als beinah uneinnehmbare Festung hat er bei den Skulpturen im Eingangsbereich dargestellt, mal als „gelobtes Land“. mal als „Garten Eden“. Flüchtlingsschicksale haben ihn in seinen Arbeiten in den letzten Jahren stark geprägt, erklärte er.

„Zwischen gestern und morgen“ heißt eine andere Skulptur, „Heimat“ die dahinter. Eine Leiter aus einem Haus heraus ist Symbol für den langen mühsamen Weg aus der Heimat, den Flüchtlinge auf sich nehmen um sich eine neue sichere Heimat zu suchen.

Immer wieder findet sich das Haus im Haus bei Winters Arbeiten: Innen aus ausgebrannter Eiche gestaltet soll es zeigen, dass ein äußeres intaktes Haus keine Garantie für Sicherheit bietet. Im Gang hängende Bäume sind Symbole fürs Waldsterben. „Morgen ist auch ein Tag“, hat Winter sie betitelt. Den promovierten Biologen hat es unheimlich geärgert, dass man das Problem ausgesessen hat und nichts passiert ist. „Ich arbeite immer mit frischem Holz und will, dass es weiterarbeitet. Im Holz ist eine ungeheure Kraft, die soll sichtbar werden“, erklärt Winter.

Das auf dem Boden liegende Boot hat er gearbeitet, als er das erste Mal auf den Kanaren ein Flüchtlingsboot hat ankommen sehen. Das Boot hat bei ihm bewusst eine Form wie eine Sicherheitsnadel, die flüchtig etwas zusammenhalten muss.

Künstler arbeitet mit Kettensäge

Die Skulpturen formt Winter mit einer Kettensäge aus Eichen-, Buchen- oder Eschenholz. Die schwarzen sind ausgeflammt, die hellen mit Acrylweiß behandelt. Die Fünfecke am Boden erinnern an Bauten in armen Ländern, wo immer nur so viel gebaut wird, wie Geld vorhanden ist und Eisenstreben in den Himmel ragen. Eine seiner Zeichnungen zeigt ein Ruderboot und soll an die zwangsweise Verschiffung von Sklaven erinnern, die vielen Menschen rund um das Boot stehen für die Menschen, die mit diesen Schiffen transportiert wurden.

Ganz neue Zeichnungen im großen Raum beziehen sich auf die Ereignisse in Chemnitz. „Ich war total entsetzt über den Hass zwischen den Gruppen, wo kein Gespräch mehr möglich war“, sagt Winter. „Eine helle liegende und eine sehende Skulptur habe ich geschaffen, als es mir sehr gut ging“, erklärt er. Einzelne neue Sachen sind auch in seinem Atelier in Südwestfrankreich entstanden, „das sind Sachen, die zu Hause nie möglich gewesen wären“, sagt Winter.

Am Sonntag bei der Vernissage wird Peter Riek aus Heilbronn in die Ausstellung einführen.