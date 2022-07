Zehntes Abitur an der Magdalena-Neff-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 11. Juli., wurde es nochmal fast tränenreich, als die diesjährigen Abiturient*innen sich nach ihrem Abi-Scherz endgültig von ihren Lehrer*innen und ihrer Schule verabschiedeten. Davor gab es aber am Samstag nochmal genug Zeit auf dem Abi-Ball gemeinsam zu feiern und sich über die vergangenen drei (bei manchen auch vier) Jahre auszutauschen.

Es waren bewegte Jahre für den bisher kleinsten Jahrgang an der Magdalena-Neff-Schule, von denen 35 ihr Abitur und 3 den schulischen Teil der Fachhochschulreife bestanden haben. Es ist der Jahrgang, der das Berufliche Gymnasium nur unter Corona-Bedingungen kannte. Entsprechend dankbar waren die Schüler*innen in ihren abschließenden Reden für die Unterstützung, die sie in der Corona-Zeit erfahren hatten, aber auch für das Verständnis, das man ihnen entgegengebracht hat.

Besonderen Dank erfuhr auch Schulleiter Martin Butter, der das Sozialwissenschaftliche Gymnasium an der MNS aufgebaut hat und dieses Jahr zum zehnten und auch letzten Mal die Abiturient*innen auf ihrem Weg zum Abschluss begleitet hat. Martin Butter wiederum sprach den Schüler*innen ein letztes Mal Mut zu, sich nicht durch eventuelle Hindernisse auf ihrem weiteren Weg aus der Bahn werfen zu lassen: „Auch wenn ich wie eine kaputte Schallplatte klinge: Wenn eine Tür zu geht, geht irgendwo eine andere auf.“

Und die vielen Umarmungen zum Abschied sind Hinweis darauf, dass ein Dank der Schüler*innen sehr ernst gemeint war: „Die Magdalena-Neff-Schule ist schon eine besondere Schule, an der wir uns immer ernst genommen gefühlt haben.“

Der Schnitt des diesjährigen Abiturs war 2,49. Den Preis des Landrats erhielt Christiane Brenner, die mit einem Schnitt von 1,2 das beste Abiturergebnis hatte.

Die Namen der Absolvent*innen sind – SG 13/1: Funda Bilici, Pascal Feller, Maria Finkbeiner, Johanna Fülle, Moritz Gaus, Markus Heise, Johannes Hirning, Luisa Hofele, Katharina Kramer, Luisa Kuhn, Sena Kütük, Lara Madarac, Pia Mermi, Daniel Renz, Pia Schäfer, Elena Schanbacher, Katarina Schell, Sören Schramm.

SG 13/2: Christiane Brenner, Katharina Buck, Sandra Farkas, Michel Gabler, Maja Glückler, Selina Haug, Miriam Hinz, Fiona Hipper, Vivien Leitko, Evelyn Rauscher, Chanel Richardson, Robin Rist, Kristin Sauter, Jennifer Schuller, Marina Simurina, Jana Thimm, Enji Wakkas, Rama Wakkas, Alina Walter, Saskia Zittrell.