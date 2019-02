Zehn Kandidaten für die Wahl des Ortschaftsrats

15 Männer und zwei Frauen aus Altsteußlingen und Briel sind am Montag dem Aufruf von Ortsvorsteher Josef Huber zum Bürgerdialog im Landgasthof Adler gefolgt. Zehn von ihnen erklärten sich am Ende zur Kandidatur für die Wahl des Ortschaftsrats bereit.

Nachdem sich sieben der acht Ortschaftsräte von Altseußlingen vor einigen Tagen bereit erklärt hatten, sich wieder um Sitze in der künftigen Bürgervertretung zu bewerben, ging es am Montag darum, herauszufinden, wer außer ihnen zur Kandidatur bereit ist. Nach den Vorgaben der unechten Teilortswahl besteht der Altsteußlinger Rat aus sechs Bürgern aus Altsteußlingen und zwei aus Briel.

Bei der Wahl des Ortschaftsrats gehe es nicht, darum, gegeneinander anzutreten, sagte Ortsvorsteher Josef Huber zu Beginn der Versammlung, sondern miteinander dafür zu sorgen, dass ein der Wahlordnung gemäßes Ortsparlament zustande kommt. In Orten wie Altsteußlingen geschehe dies durch die Erstellung von mindestens einer Liste, auf der sechs Bürger von Altsteußlingen und drei von Briel zur Wahl stehen. Stellen sich, wie am Montag ersichtlich, mehr Bewerber der Wahl, ist eine zweite Liste erforderlich. Zusätzlich kann jeder Bürger eine weitere Liste einreichen, sofern er die benötigte Zahl von Unterstützern nachweist. Am kommenden Montag findet im Feuerwehrraum des Rathauses um 20 Uhr eine Zusammenkunft statt, bei der die Plätze auf den zwei Listen in geheimer Abstimmung vergeben werden sollen. Um jeden Verdacht einer irgendwie gearteten Bevorzugung auszuschließen, schlug Ortsvorsteher Huber vor, die Kandidaten den Listen zuzulosen. Von den bisher zwei Kandidaten aus Briel soll jeder auf einer anderen Liste erscheinen.

Für die Bürger, die bereits am Montag ihre Kandidatur offen legten, hatte Huber die benötigten Zustimmungserklärungen mitgebracht. Diese unterschrieben (hier in alphabetischer Reihenfolge) aus Altsteußlingen Robert Biesinger, Alex Fisel, Bernd Grab, Hans-Martin Grab, Josef Huber, Karlheinz Jähnke, Tobias Pfeifer, und Anna Schenzle, aus Briel Heinz Mang und Harald Schleker.

Die Unechte Teilortswahl ist eine Sonderregelung im Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg. Sie garantiert eine ausreichende Repräsentation einzelner Ortsteile oder. Wohnbezirke. Für das laufende Jahr stellte Ortsvorsteher Josef Huber zufolge diverser Baustellen mehr Sitzungen als üblich in Aussicht.