Zehn Jahre Galerie Kunstkeller in Berg

Das zehnjährige Bestehen der Galerie Kunstkeller im Bäumle hat Heidi Moll am Sonntag mit zehn Künstlern und rund 40 weiteren Gästen gefeiert. Nach der musikalischen Einstimmung durch den Gitarristen Jakob Haufler hielt Ortsvorsteher Philipp Lämmle die Eröffnungsrede.

Er verbinde mit der Galerie viel Persönliches, sagte Lämmle. Als Nachbarskind habe er 1999 den Umbau des „Gasthauses zum Grünen Baum“ zum „s’Bäumle“ erlebt. Dieses sei ein großer Gewinn für Berg, Ehingen und weit darüber hinaus.

Seit 1977 lebt Heidi Moll mit ihrem Mann Walter in Berg und war bis 2014 in ihrem erlernten Beruf als Schauwerbegestalterin tätig. Mit Malerei beschäftigt sie sich seit 1981. Anfang 2008 beschloss sie, „Kunst ins Dorf“ zu bringen. In der früheren Gastwirtschaft habe Heidi Moll eine Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart gebaut. Neben der Rose und dem Adler war der Grüne Baum die dritte Brauerei im Dorf. In den Gewölben des alten Eiskellers wurde die Galerie 2009 mit der Ausstellung „Zwergen Blau und Elfen Grün“ eröffnet. Der damalige Oberbürgermeister Johann Krieger, Ortsvorsteher Norbert Zimmermann und Braumeister Ulrich Zimmermann hielten die Einweihungsreden. „Heidi Moll hat sich mit ihrer Galerie einen Traum erfüllt“, resümierte Philipp Lämmle das Ergebnis. Seitdem finden im Keller und in der umgestalteten alten Gaststube jährlich vier bis fünf Ausstellungen und fünf bis sieben Konzerte statt. In den zehn Jahren habe Heidi Moll vielen Künstlern die Möglichkeit gegeben, im Kunstkeller auszustellen, würdigte der Ortsvorsteher die kulturelle Leistung seiner Mitbürgerin.

Eingeladen zur Jubiläumsausstellung hatte die Galeristin die Künstler Gabriele Herter aus Rechtenstein mit weißer Tonplastik , Sissi Kicherer aus Hundersingen mit Objekten aus Draht, Papier und Fundholz, Norbert Klaus aus Weidach bei Blaustein mit Reisigskulpturen und Prägungen, Hans-Jürgen Knupfer aus Munderkingen mit Decken- und Wandbildern wie auch beidseitig bemalten Objekten aus Zellstoff, Margret und Erwin Kuch aus Ehingen mit Malerei, Theodor Oltean aus Neuburg mit Objekten aus Stein, Holz und Metall, Thea Ruf-Schleker aus Ehingen mit Malerei und Barbara Willar aus Laupheim mit Malerei und Zeichnungen. Den bis 1. Dezember ausgestellten Werken hat Heidi Moll eigene Malerei und Zeichnungen zugeordnet.