Zazai wechselt nach Hamburg

Für die Basketballer des Teams Ehingen Urspring wird es in der kommenden Saison ein Wiedersehen mit Achmadschah Zazai geben. Der Spielmacher, den die Steeples nach der Verletzung von Devon Moore im Winter bis Saisonende verpflichteten, schließt sich dem ProA-Ligakonkurrenten Hamburg Towers an. „Als Playmaker mit der besonderen Fähigkeit, seine Mitspieler besser zu machen, stand Cha Cha auf der deutschen Guard-Position ganz oben auf unserer Liste. Er soll uns als erfahrener Leader mit dem Wissen darüber, was ein Team für den Aufstieg braucht, weiterhelfen“, sagt Towers-Geschäftsführer und Sportdirekter Marvin Willoughby. „Cha Cha“ Zazai, ein Berliner mit afghanischen Wurzeln, kam in der vergangenen Saison in seinen zehn Spielen für die Steeples auf durchschnittlich 12,4 Punkte bei einer starken Dreierquote von 44 Prozent und den Ligabestwert von 8,1 Assists. Der 31-jährige ist als Basketballer schon viel herumgekommen, Hamburg ist seine 14. Station als Profi .