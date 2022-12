Zauberflöte trifft Street Culture in der Lindenhalle

Die Crossover Produktion „Zauberflöte Reloaded“ ist am Sonntag, 18. Dezember, 20 Uhr, in der Lindenhalle in Ehingen zu sehen. Mit dem Zusatz reloaded gibt es seit einigen Jahren in der Kulturszene eine Strömung, die Klassiker mit zeitgenössischer Musik und Tanz verbindet. Auf geniale Weise werden dabei ursprüngliche Komposition mit modernen Beats gemischt, so dass das Alte erkennbar, aber in ganz neuer Interpretation auftritt. Diese Crossover Produktionen begeistern gleichermaßen eingefleischte Klassikfans wie junges Publikum. Christoph Hagel hat sich nun die Zauberflöte vorgenommen und peppt sie mit viel Hip Hop, Rap und Street Culture auf. Er vereint Mozarts Oper mit der Jugendkultur des 21. Jahrhunderts. Papageno rappt, die Protagonisten tanzen, Orchester, Operngesang und Hiphop fusionieren zu einem völlig neuen Klassiker. Wenn man denkt, der ehrwürdige Mozart könnte etwas dagegen haben: weit gefehlt. Mozart war zu seiner Zeit ein Enfant Terrible, und gerade die Zauberflöte verdankte ihren Erfolg ebenfalls dem Aufeinandertreffen von Gegensätzen: Mozart und sein Textdichter Schikaneder setzten schon im 18. Jahrhundert auf eine Fusion von Volks- und Mysterientheater und neue Musik. So ist Zauberflöte reloaded eine logische Übersetzung der Originalvorlage.