Zahlreiche Mannschaften beim Franz-Schlecker-Jugendturnier

Zum 23. Mal findet das Gedächtnisturnier zum Gedenken an Franz Schlecker statt. Er war ein großer Förderer der Dettinger Fußballjugend. Seine Töchter sind heute noch bei der SG Dettingen sehr aktiv. Nach langen Jahren durch Andreas Plucinski ist inzwischen seit einigen Jahren Rainer Walter als Jugendleiter sein Nachfolger. Er kann sich am Wochenende wieder auf ein bewährtes Team verlassen.

Auftakt ist am Samstag um 9.30 Uhr das Turnier der E-Junioren. 15 Vereine sind in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe A: TSV Blaubeuren, TSG Ehingen, SG Dettingen I, VfL Munderkingen, SG Öpfingen. Gruppe B: TSV Neu-Ulm, SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen, SSV Emerkingen, SSV Ehingen-Süd, SG Griesingen. Gruppe C: SV Amendingen, SV Oberdischingen, SV Bad Buchau, SGM Ennahofen/Granheim, SG Dettingen II. Ab 11.30 Uhr läuft die Zwischenrunde, das Endspiel ist gegen 12.30 Uhr.

Der Samstagnachmittag gehört den Bambini. Zwanzig Dreier-Mannschaften spielen in vier Gruppen. Dieses Turnier ist in Spieltagsform. Hier dürfen sich am Ende alle als Sieger fühlen, denn es wird keine Tabelle erstellt. Die Bambini bringen immer die größte Fan-Gemeinde mit.

Fortgesetzt werden die Turniere mit den D-Junioren am Sonntag um 9.30 Uhr. Hier haben zehn Mannschaften gemeldet. Gruppe A: TSV Neu-Ulm, SGM Marchtal, SG Öpfingen, SGM Schelklingen, SGM Niederhofen. Gruppe B: TSG Ehingen, SV Ochsenhausen, SV Herbertshofen, SG Dettingen, SSV Emerkingen. Um 11.40 Uhr beginnen die Platzierungsspiele und das Endspiel beginnt gegen 12.05 Uhr.

Nach einer Pause startet um 14 Uhr das Turnier der F-Junioren. Zwölf Mannschaften bilden zwei Gruppen. Gruppe A: SSV Ehingen-Süd, SGM Granheim, VfL Munderkingen I, SG Dettingen II, SSV Emerkingen, SG Griesingen. Gruppe B: FV Olympia Laupheim, SSV Biberach, SV Oberdischingen, TSG Rottenacker, SG Dettingen I, VfL Munderkingen II. Nach den Gruppenspielen werden alle Plätze ausgespielt und gegen 17.15 Uhr ist das Endspiel.