Wommy Wonder kommt nach Ehingen

Mit dem Programm „Echt jetzt?“! präsentiert Fräulein Wommy Wonder am Sonntag, 5. Mai, in der Lindenhalle in Ehingen um 18 Uhr einen neuen Mix aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson und feiert damit ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum. Mit dabei: Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele, bekannt aus den SWR-Faschingssendungen, die immer auftritt, wenn Wommy eine Pause braucht, in urschwäbischer Manier feucht durchwischt und das sagt, was Fräulein Wonder verschweigt und sich denjenigen zur Brust nimmt, den Wommy nur anhimmelt.

Und weil Wommy Jubiläum feiert, bringt sie auch noch Wolfgang Seljé mit, der Lieder von Sinatra&Co. in schwäbischen Varianten präsentiert.

Vom Ehinger Kolleg St. Josef zum Travestiekünstler Nummer eins in Baden-Württemberg: So könnte man die Karriere von Wommy Wonder, die inklusive Stöckel und Frisur die 2,40-Meter-Marke übersteigt, umschreiben. Als Michael Panzer in Riedlingen geboren, war er von 1988 bis 1989 im sogenannten „Kasten“, heutiges Kolleg St. Josef, in Ehingen Internatsschüler des Ambrosianums und hatte in Ehingen seine ersten Auftritte.

Wommy Wonder lernte Alte Sprachen

Nach abgeschlossenem Studium in katholischer Theologie und Germanistik mit Schwerpunkt auf den alten Sprachen widmete Panzer sich ab 1994 ganz der Bühne zu. 2019 feiert er nun in der Lindenhalle sein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Insgesamt fanden in bislang 35 Jahren knapp 3 000 Auftritte in Deutschland und im Ausland statt. Wommy, Wommy Wonder und Fräulein Wommy Wonder sind mittlerweile eingetragene Warenzeichen, die Markenzeichen des Künstlers sind die mächtigen Turmfrisuren, Abendkleider sowie Stöckelschuhe.